Matheus Costa elogia postura do Paraná para superar críticas da torcida

A fase do Paraná na Série B do Campeonato Brasileiro segue complicada, chegando a seis jogos sem vencer, contando com o empate com o Atlético-GO, por 0 a 0, na noite dessa terça-feira (20), na Vila Capanema. O clube tricolor chegou aos 24 pontos e estacionou no décimo lugar na tabela.

Mesmo sem vencer em casa, o técnico paranista, Matheus Costa, elogiou a atuação de sua equipe, destacando o poder de reação da mesma, que melhorou de rendimento no segundo tempo.

"Dois tempos distintos. Encontramos um ambiente que não estávamos acostumados, sentimos o início do jogo, não usamos um jogador de referência e o adversário teve mais volume. Já no segundo mudamos a estratégia, fomos superiores e tivemos chances, mas encerramos com uma confiança maior", analisou.

O treinador também comentou sobre a pressão da torcida, que protestou do início ao fim da partida, cobrando uma mudança de postura da equipe para superar a má fase.

"O torcedor quer ver vitórias e é plausível a atitude. Deixamos a desejar alguns jogos atrás com atitude e competitividade, mas isso não ocorreu aqui. O brio foi diferente. Estávamos nos preparando por esse ambiente e ter um equilíbrio mental. Foi nítido que sentimos", disse.

Sobre a brusca queda de rendimento do Tricolor na competição, o goleiro Thiago Rodrigues falou sobre a grande quantidade de partidas do torneio e como o clube ainda tem chances de se recuperar.

"Sabíamos que não seria nada fácil. Nessa série B, 38 jogos, é massante, nós não queríamos estar passando por isso, mas agora é fazer disso uma experiência, juntar forças e conseguir superar esse momento ruim" finalizou.

O Paraná volta a campo no próximo sábado (24), quando enfrenta a equipe do Criciúma, novamente na Vila Capanema. O duelo será disputada de manhã, começando às 11h.