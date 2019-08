Atuação do América-MG agrada a Felipe Conceição, que se mostra otimista mesmo com empate

O empate de 0 a 0 com o Vitória, fora de casa, foi, de acordo com as circunstâncias, positivas para o técnico do América-MG, devido à expulsão de Zé Ricardo aos 21 minutos da segunda etapa. A postura do Coelho sob a equipe baiana foi superior até a desvantagem numérica de atletas, podendo ser ilustrado nas sete finalizações contra apenas uma do time mandante.

“Se for analisar o desempenho, foi satisfatório pelo tempo que ficamos com 10 jogadores. Pelo desempenho (antes da expulsão), poderíamos ter vencido. Fomos superiores quando tivemos o mesmo número de atletas dentro de campo e, com um a menos, também criamos. Fomos valentes, o grupo está de parabéns. Viemos na casa de um adversário muito difícil, que está na mesma batida que a nossa, de reação, bons resultados”, analisou o técnico americano.

Crente que sua equipe merecia sair com os três pontos, Conceição justifica o porquê de uma satisfação com a equipe e se mostra otimista com o afastamento da zona de rebaixamento:

“Controlamos a partida novamente e estou muito feliz. O que os atletas estão fazendo é espetacular e tenho certeza que se continuarmos assim, vamos conseguir coisas boas na competição - como sair da zona -, que já conseguimos, mas ainda está perto e queremos nos distanciar cada vez mais. ”

Ainda na partida (mais para o final) houve uma fatalidade envolvendo Diego Ferreira e um fotógrafo presente na beira do campo, quando o jogador americano se chocou com a placa de publicidade e, por consequência, feriu o profissional. Após o término do jogo, o lateral o presentou com uma camisa do Coelho.

Em um lance no fim do jogo, o lateral Diego Ferreira se chocou com a placa de publicidade, que atingiu o rosto do fotógrafo Malco.



Ele foi atendido na ambulância do Barradão e, depois da partida, recebeu uma camisa do #Coelhão, dada pelo próprio Diego.



Melhoras, Malco! 🙏🏽 pic.twitter.com/pzdnBLBnWl — América FC (@AmericaMG) August 22, 2019

O América-MG tem seu próximo compromisso marcado já para o dia 25, no próximo domingo, contra o Guarani, no Independência, válido pela 18º rodada da Série B.