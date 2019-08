Após estreia vitoriosa na Libertadores, Filipe Luís alerta: "A eliminatória está aberta"

Após uma partida segura, o Flamengo saiu na frente e venceu o Internacional por 2 a 0, na partida de ida das quartas de final da Libertadores, no Maracanã lotado. Jogando pela primeira vez o principal torneio de clubes da América do Sul, o lateral-esquerdo Filipe Luís destacou a experiência e a realização do desejo.

"Gostei. Depois de tantos anos na Europa jogando Europa League e Champions, tinha essa vontade de jogar a Libertadores, essa curiosidade de saber. E realmente é diferente, o jogo é muito mais pegado, foi uma sensação muito boa, mas principalmente porque saímos com a vitória".

Importante nos dois gols que o Rubro-Negro fez, inclusive roubando a bola e iniciando a jogada no primeiro, o jogador de 34 anos foi um dos melhores em campo na partida. Ausente nas oitavas, quando a equipe da Gávea se viu precisando reverter o mesmo placar em casa, contra o Emelec, Filipe destaca que não tem nada definido no confronto contra o Colorado e destacou o fato da equipe não ter sofrido gol em casa.

"Foi muito importante esse resultado e não tomar gols. Sabemos que a eliminatória está aberta, vimos com o Emelec que 2 a 0 não tem nada resolvido".

Até a partida dessa quarta-feira (21), a zaga formada por Cuesta e Moledo somava 500 minutos sem ser vazada. A estratégia utilizada por Jorge Jesus e a paciência rubro-negra, para não se afobar e forçar o erro colorado, deram resultado. O lateral também enalteceu o técnico Odair Hellmann, e valorizou a partida do Rubro-Negro.

"A gente sabia que o Inter é um time que se defende muito bem, principalmente pelo treinador, que faz um excelente trabalho, um dos times que melhor se defende no Brasil. Mas esses times costumam cometer erros com a bola e foi como a gente fez o primeiro gol. Mas temos que destacar que o nosso time jogou com muita inteligência. Tirando nos minutos finais do jogo, não demos chances para o time deles de chegar na nossa área".

A partida de volta será realizada na quarta-feira (28), às 21h30, no Beira-Rio, e o clube da Gávea tem outra vantagem: se marcar em Porto Alegre, só será se eliminado caso o Inter vença por três ou mais gols de diferença. Antes, o Flamengo enfrentará o Ceará, no Castelão, nesse domingo (25) às 19h, pelo Brasileiro. Dois pontos atrás do líder Santos, a equipe carioca pode assumir a liderança em caso de vitória na capital cearense.