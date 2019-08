CRB surpreende, vence Ponte Preta em Campinas e se aproxima do G-4

O CRB venceu a Ponte Preta por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (21), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória do time alagoano foi marcado pelo volante Ferrugem. Com o resultado, o Galo se aproxima das primeiras colocações, enquanto a Macaca deixa o G-4.

Neste momento, Ponte Preta e CRB estão separados apenas pelos critérios de desempate. O Galo ocupa a 6ª colocação e a Macaca vem logo abaixo. Ambas as equipes têm 26 pontos e voltam a campo no sábado (24), às 19h. O time paulista recebe o Sport, enquanto a equipe Alvirrubra visita o Figueirense, no Orlando Scarpelli.

Primeiro tempo

Bastante movimentada, a partida teve início com as duas equipes querendo chegar bem ao ataque. Pelo lado da Ponte Preta, Camilo, duas vezes, deu trabalho para a defesa do CRB. O time visitante respondeu e Ferrugem abriu o placar, após receber de Alisson Farias e tocar na saída do goleiro Ivan.

A equipe da casa não teve outra alternativa a não ser partir para cima do Galo. Marquinhos quase deixou tudo igual por duas vezes. Roger errou o alvo. Com isso, o CRB foi para o intervalo em vantagem no placar.

Segundo tempo

Mesmo com a proposta ofensiva, a Ponte Preta quase viu o CRB ampliar com Ferrugem, no início da etapa final. A Macaca respondeu com Diego Renan e Rafael Longuine, mas ambos pararam em duas boas defesas efetuadas pelo goleiro Vinícius Silvestre.

Antes do apito final, o time mandante seguiu pressionando, mas não conseguiu balançar as redes. Nas melhores oportunidades, Airton e Marquinhos desperdiçaram, garantindo o triunfo da equipe alagoana.