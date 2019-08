Fora de casa, São Paulo vence Athletico-PR e entra no G-4 do Brasileirão

O São Paulo enfrentou, nesta quarta-feira (21), o Athletico-PR em jogo atrasado da 13° rodada do Campeonato Brasileiro. Com Dani Alves nos titulares novamente, o Tricolor conseguiu segurar a pressão de jogar fora de casa e venceu por 1 a 0, com gol de Victor Bueno.

O jogo começou truncado e com poucas chances claras de gol. Os donos da casa até começaram partindo para cima e, aos seis minutos, Cirino arriscou, mas Arboleda fez o corte. O São Paulo mostrava dificuldades na criação, já que Dani Alves estava bem marcado. Mas, aos 39 minutos, em contra-ataque puxado por Igor Vinicius, Raniel chegou na linha de fundo e cruzou para Victor Bueno que, com cavadinha, marcou o gol.

No segundo tempo, o Furacão voltou com uma postura mais ofensiva e contava com Marco Ruben no comando de ataque, porém ainda não conseguia criar. O clube paulista, por sua vez, jogou mais fechado, apostando no contra-ataque. Aos 43 minutos, Marco Ruben tentou uma bicicleta, mas a bola foi para fora, assustando Volpi.

O São Paulo, com essa vitória, chega a 30 pontos e entra no G-4. O Tricolor tem a mesma quantidade de pontos que Palmeiras e Flamengo, mas fica atrás em critérios de desempate, e dois pontos a menos que o líder Santos. O Athletico se mantém em oitavo lugar, com 22 pontos.