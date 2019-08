Umberto Louzer valoriza ponto conquistado contra líder Bragantino 

O Coritiba garantiu um ponto na noite desta quinta-feira (22) com o empate por 1 a 1 contra o Bragantino pela 18ª rodada da Série B em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abi Chedid. Com gol de Rodrigão, a equipe verde garantiu a vice-liderança da competição, com 33 pontos.

O técnico Umberto Louzer mostrou-se satisfeito com o resultado diante da equipe que é líder da competição. Em entrevista coletiva, ele falou sobre os principais lances da partida, expulsão, gol anulado e as dificuldades.

"Quando jogam duas equipes com qualidade, que propõem jogo, busca vencer, você tem dificuldade de marcar até porque tem padrão, ideia de jogo muito bem definida. Estávamos bem na partida, tomamos um gol em uma saída de bola. Conseguimos um gol de empate que foi anulado, voltamos do intervalo, corrigimos e ajustamos algumas coisas, continuamos em cima do adversário e depois conseguimos ficar com um homem a mais, mas é uma equipe bem organizada do Bragantino, com linhas bem montada. A gente continuou circulando, tentando buscar. A equipe quando teve a bola conseguiu jogar, criou dificuldade para eles também e temos que valorizar".

O comandante também falou sobre a importância de garantir quatro pontos na jornada de dois jogos em São Paulo e o próximo desafio em casa, no Couto Pereira.

"A dificuldade é que enfrentamos uma equipe que não é a toa que é a primeira colocada, vem jogando junto tem tempo, com base desde a Copa Paulista do ano passado, um excelente Paulistão e se reforçaram. Sabíamos que iríamos enfrentar essa dificuldade. Viemos para São Paulo e conseguimos retornar para Curitiba com quatro pontos, então agora é fazer o dever de casa para que a gente possa terminar na frente da tabela no primeiro turno. Feliz por um ponto, claro que gostaríamos de sair daqui com uma vitória, mas é valorizar esses quatro pontos e fazer o dever de casa diante do Vitória".

O jogo contra o Vitória acontece na próxima terça-feira (27), às 19h15, no Couto Pereira, pela 19ª rodada da Série B.