Atlético-MG encara Bahia visando o G-4 do Campeonato Brasileiro

Atlético-MG e Bahia medem forças, na manhã deste sábado (23), às 11h, no Independência, em Belo Horizonte. A partida é válida pela 16ª rodada.

Na tabela de classificação, o Galo, quinto colocado, soma 27 pontos e tenta voltar ao G-4. Em caso de vitória e uma combinação de resultados, isso é possível. Já o Tricolor do Aço, por sua vez, é o décimo colocado, com 21 pontos e tenta se aproximar do pelotão de frente do campeonato.

Focado na Copa Sul-Americana e com uma decisão na Colômbia, diante do La Equidad, na próxima terça-feira, o técnico Rodrigo Santana deve mandar uma equipe quase toda alternativa. A tendência é que apenas o goleiro Cleiton e o zagueiro Igor Rabello sejam titulares na partida.

No lado baiano, o técnico Roger Machado aposta na artilharia pesada do atacante Gilberto para vencer a primeira fora de casa. Em contrapartida, o desafio será grande, já que, o Atlético não perdeu no Independência neste ano. Para esta partida, ele não poderá contar com Ezequiel e Moisés, ambos suspensos. Por outro lado, Gregore retorne ao time, após cumprir suspensão.



PROVÁVEL ATLÉTICO

Cleiton; Guga, Igor Rabello, Léo Silva e Lucas Hernandez; Ramon Martínez, Zé Welison, Nathan e Otero; Geuvânio e Alerrandro.



PROVÁVEL BAHIA

Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Giovanni; Gregore, Flávio e Ronaldo; Lucca, Artur e Gilberto.



ARBITRAGEM

Rodolpho Toski Marques (FIFA) apita a partida. Ele será auxiliado por Bruno Boschilia (FIFA) e Victor Hugo Imazu dos Santos (CBF), todos do Paraná. José Cláudio Rocha Filho (CBF), de São Paulo, será o árbitro de vídeo.