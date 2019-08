Bahia quebra invencibilidade do Atlético-MG e vence a primeira fora de casa

PARTIDA VÁLIDA PELA 16ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO, DISPUTADA NO ESTÁDIO INDEPENDÊNCIA, EM BELO HORIZONTE-MG.

Na manhã ensolarada de Belo Horizonte, Atlético-MG e Bahia abriram a 16ª rodada do Brasileirão, às 11h, jogando no Independência. Estádio esse que o Galo, inclusive, não perdia há 23 partidas. Mas o Tricolor não tomou conhecimento da invencibilidade atleticana, foi efetivo e venceu sua primeira partida fora de casa: 1 a 0 frente ao time alternativo do adversário.

Posse de bola Alvinegra contra efetividade Tricolor

Desde o início da partida era possível perceber como seria o jogo. O Atlético pressionando, com posse de bola, e o Bahia tentando jogar no erro do adversário, explorando os contra-ataques e a boa fase de Gilberto. No entanto, o time alvinegro não dava espaços para o contra-golpe dos baianos.

A primeira chance clara do jogo veio aos 13. Lucca cobrou escanteio direto para o gol e quase marca. Cleiton, no entanto, consegue se recuperar na jogada e espalma para fora.

Aos 19 ', Lucca, novamente, assusta o goleiro atleticano. O camisa 11 do Esquadrão recebeu na área e finaliza no canto da meta do Galo, mas o goleiro novamente faz boa intervenção.

No que diz respeito ao controle e volume de jogo, o Atlético dominou a primeira etapa. No entanto, o Bahia aproveitou a oportunidade e foi efetivo. Após a finalização de Lucca, Nino Paraíba rouba bola, avançou pela direita e cruza para a área. Gilberto, em boa fase, conseguiu antecipar de Igor Rabello e abrir o placar. Foi o 23º gol do centroavante na temporada.

O Galo tentou empatar o jogo logo após o gol sofrido. Numa bela jogada individual de Geuvânio, o meia passa por Juninho e, quase sem ângulo, dispara contra a meta de Douglas. No entanto, foi marcado impedimento logo após a finalização.

O lance de maior perigo dos alvinegros veio aos 40 minutos. Otero recebe na ponta direita, cruza para a área e Alerrandro cabeceia para o gol. Douglas, mais uma vez, pratica boa defesa.

Pouca efetividade na segunda etapa

Para a segunda etapa, Rodrigo Santana sacou Otero e voltou com Maicon Bolt, visando dar mais velocidade ao time. E o atacante recebeu um cruzamento logo aos 4 da etapa final, mas Nino afastou para a entrada da área. Hernández tenta finalizar de perna direita, mas pega muito mal na bola.

A tônica do jogo do segundo tempo foi semelhante à primeira etapa. A diferença foi a pouca criatividade do Bahia para criar chances de gol, dedicando-se mais ao trabalho defensivo e a manutenção do placar. Mesmo assim, o Atlético também pouco criou para empatar a partida. Buscando criatividade no setor de meio-campo, Rodrigo Santana substituiu Luan, que fez partida apagada, por Terans.

No decorrer do jogo, o time alternativo do Galo pareceu perder o fôlego e não conseguiu reagir, apesar do alto volume de jogo e posse de bola. O Tricolor, no entanto, não conseguia puxar contra-ataques e manteve o resultado.