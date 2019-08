Clima tenso! Cuéllar pede para não viajar, e Flamengo solta nota oficial repudiando atitude

Ao que tudo indica a novela envolvendo Gustavo Cuéllar está próxima do fim. Após ver o namoro com a torcida rubro-negra esfriar a cada jogo, o volante colombiano pediu para não viajar com o grupo nesses próximos jogos. O pedido aconteceu na manhã desta sexta-feira (23).

A insatisfação de Cuéllar acontece pela falta de agilidade da diretoria do Flamengo nas negociações com Al Hilal, da Arábia Saudita, e Bologna, da Itália.

Primeiro, o Rubro-Negro havia conversado contigo o Deportivo Cali, da Colômbia, que é dono de 30% do jogador, e acertado os valores com o time saudita. No entanto, os italianos entraram na briga pelo volante, mas com uma proposta um pouco menor financeiramente — ambas giram perto dos € 7,5 milhões (cerca de R$ 35 milhões), mais ou menos 10% do valor da multa rescisória que Cuéllar tem no Flamengo no restante de seu contrato, que vai até 2022.

Mesmo sendo um pouco menor, a oferta do Bologna, mesmo sendo menor, agradou o jogador, pois é seu sonho pessoal jogar na Europa. Assim, Cuéllar quer acertar o quanto antes sua ida à Itália, entretanto o Flamengo pretende fazer uma espécie de leilão para tentar arrecadar o máximo de valor de compra, e isso pode espantar tanto Bologna quanto Al Hilal — o que é o maior receio do volante colombiano.

Dessa forma, a saída de Gustavo Cuéllar é inevitável. Ele não joga no domingo, contra o Ceará, e, provavelmente, não joga a volta das quartas diante do Internacional, pela Libertadores.

Nota oficial do Flamengo:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gustavo Cuéllar alegou problemas pessoais e manifestou o desejo de não viajar para os próximos jogos.

A vice-presidência de futebol discorda do posicionamento do atleta, entende que não pode atendê-lo no momento e informa que o afastou por tempo indeterminado das atividades do departamento de futebol.

A vice-presidência de futebol considera que a decisão mantém a concentração do Flamengo nos próximos jogos da temporada".