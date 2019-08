Flamengo vence Internacional e avança à semifinal do Brasileirão Feminino A-1

O Flamengo levou a melhor mais uma vez diante do Internacional e conquistou vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino A-1. As meninas da gávea venceram as gurias coloradas pelo placar de 2 a 0 no Rio de Janeiro. Na primeira partida o placar havia ficado em 1 a 1.

Com a bola rolando, o Flamengo pressionou as coloradas. Na primeira etapa, aos 20', Raquel arriscou de longe e Yasmin fez a defesa. Minutos depois, Ana cobrou escanteio, a goleira colorada afastou de soco e a bola sobrou novamente pra Ana, que finalizou cruzado, mandando do lado do gol.

O primeiro gol flamenguista saiu aos 34'. Ju cobrou falta e Larissa apareceu para colocar de cabeça para dentro do gol. O segundo foi nos minutos finais, aos 45', Ju recebeu de Gabi, ajeitou e bateu cruzado, mandando direto para a rede.

Na segunda etapa as gurias coloradas tentaram buscar o placar. Aos 14' Mariana levantou na área, mas a bola ficou para a goleira Kaka. Aos 18, Moretti cobrou falta, mas a goleira flamenguista fez a defesa.

O Flamengo ainda tentou ampliar. Aos 22 Larissa recebeu na entrada da área, limpou a marcação e finalizou, mas Yasmin voou para fazer ótima defesa. Aos 37 Ju desperdiçou grande chance, livre na área e a com a goleira fora do lance, ela mandou para fora.

Com a vitória o Flamengo avança para a semifinal e enfrenta o Corinthians.