Grêmio volta a vencer Athletico-PR em casa e se afasta do Z-4

O Grêmio venceu o Athletico por 2 a 1 na noite deste sábado (24), na Arena do Grêmio, em jogo válido pela 16ª rodada da Série A 2019. Com o resultado, o Tricolor se afasta ainda mais do Z-4, e sobe à 11ª colocação, com 21 pontos. Já o Furacão perde uma posição na tabela, ficando agora em nono, com 22.

Primeiro Tempo

A equipe comandada por Renato Gaúcho não deu chances e marcou logo aos três minutos da etapa inicial, em uma lambança da zaga athleticana, que deixou a bola sobrar para Tardelli. O atacante então acionou Luan, que cara a cara com o goleiro não desperdiçou. O Athletico então partiu para a pressão, sendo superior na posse de bola e no número de chances criadas, mas não conseguiu o empate. Vitinho e Márcio Azevedo tiveram boas chances, mas pararam em Júlio César. No fim da primeira etapa, Thaciano quase ampliou para o Grêmio, mas Santos evitou com milagre.

Segundo tempo

O script do início da segunda etapa foi o mesmo, só que com papéis invertidos. O Furacão seguiu no ataque, e empatou logo aos dois minutos, quando Bruno Guimarães achou Cirino, que cruzou na medida para Rony pegar de voleio e deixar tudo igual. Só que o Grêmio não deixou nem a equipe paranaense comemorar, e aumentou o placar aos seis minutos, quando Rafael Galhardo cruzou, e Thaciano apareceu livre na área para cabecear firme e recolocar o Grêmio em vantagem. A partir daí o jogo ficou aberto, mas o Grêmio conseguiu segurar o placar e ainda quase aumentou, de pênalti, com Diego Tardelli, que mandou rasteiro e Santos segurou.

Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o São Paulo, fora de casa, no próximo sábado (31), às 11h. Já o CAP recebe o Ceará, também no sábado, mas às 19h.