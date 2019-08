Há um mês sem ganhar e passando por crise interna, Paraná recebe desesperado Criciúma

O Paraná recebe a equipe do Criciúma na manhã deste sábado (24), às 11h, na Vila Capanema, em jogo válido pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tricolor está no meio tabela, em 11º colocado, com 24 pontos, e tenta voltar a vencer para alcançar o G4. Já a equipe catarinense tenta escapar da zona da degola. São 17 pontos na 18ª colocação, apenas um longe do 16º colocado, o América-MG.

Em meio à crise, Paraná tenta acabar com jejum de vitórias

O Tricolor da Vila está há seis rodadas se vencer no campeonato. O último triunfo foi contra o Figueirense, fora de casa, por 1 a 0, no dia 23 de julho, totalizando um mês sem conquistar três pontos. E nada é tão ruim que não possa piorar: os atletas cobram pagamento de salários atrasados, resultando em uma ameaça dos jogadores de não concentrar, que foi contornada pela diretoria.

Os jogadores tiveram reunião com a diretoria na manhã desta sexta-feira, e reivindicaram o pagamento os salários ao presidente do Paraná, Leonardo Oliveira, que garantiu uma resolução do problema em até três dias.



Dentro de campo o Paraná deve ter algumas mudanças. A primeira é Fernando Neto, que foi vetado por conta de um edema muscular e deve dar espaço ao atacante Rafael Furtado. Outro que virou dúvida é o lateral Éder Sciola. Com isso, Alesson deve assumir a função de criador na equipe e jogar mais centralizado, movendo Bruno Rodrigues para o lado do campo.



O Paraná deve jogar com: Thiago Rodrigues; Éder Sicola (Sueliton), Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Itaqui, Alesson, João Pedro e Bruno Rodrigues; Rafael Furtado.

Criciúma tenta aproveitar crise no adversário para sair do Z4

A crise no Paraná é um ponto a ser atacado pela equipe catarinense. Para isso, Wilsão deve promover algumas mudanças. Marlon e Vinícius estão fora, machucados. Porém, o técnico poderá contar com a volta de Derlan, que estava suspenso, e Maicon, que foi poupado contra o Bragantino.



"Desde que eu cheguei aqui, a filosofia de jogo será sempre a mesma: em casa ou fora. Sempre vamos tentar ganhar o jogo. Logicamente que, hoje, não é simples ganhar jogos da Série B. A gente tem que sempre pensar dessa maneira, porque uma vitória é muito diferente de um empate", disse Wilsão.



O Criciúma deve jogar com: Luiz; Carlos Eduardo (Maicon), Thales, Derlan e Caique; Eduardo, Foguinho, Wesley e Daniel Costa; Julimar e Léo Gamalho. Técnico interino: Wilsão.