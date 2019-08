Embalado, Vitória recebe Operário-PR para abrir distância do Z-4

Na tarde deste sábado (24), Vitória e Operário-PR medem forças às 16h30 (de Brasília), pela 18ª rodada da Série B do Brasileirão. O confronto será no Estádio do Barradão, em Salvador. Invicto desde a chegada do técnico Carlos Amadeu, o Leão da Barra quer aproveitar a boa fase para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. Já o Alvinegro de Ponta Grossa quer os três pontos e se credenciar de vez na briga pelo G-4.

Melhora na defesa do Leão

Com 26 gols sofridos, o Vitória possui a pior defesa da competição. Além disso, o Leão sofreu 51 gols ao longo da temporada. No entanto, a equipe que está invicta desde a chegada de Carlos Amadeu, está também há três jogos sem ter a defesa vazada.

De volta ao grupo de relacionados, o polivalente Chiquinho é uma das novidades de Carlos Amadeu para o jogo. Porém, não garante titularidade na partida. Lesionado desde o jogo contra o Paraná - início da recuperação defensiva da equipe, o jogador fala sobre o período em que esteve lesionado, o trabalho com a fisioterapia e a sequência positiva do time.

"Agradeço a Deus pela minha recuperação, por esses dias de tratamento junto com a fisioterapia aqui do clube. Uma semana intensiva de trabalho para mim para estar pronto para esse jogo contra o Operário. Temos que encarar esse jogo como decisão, como estamos encarando outros jogos. Fizemos um excelente jogo contra o América-MG, mas a vitória não veio. Sabemos que temos que pontuar contra o Operário para continuar nessa sequência de bons jogos", disse Chiquinho

Provável escalação: Martín Rodríguez; Van, Everton Sena, Ramon e Chiquinho; Baraka, Lucas Cândido e Gedoz; Wesley, Jordy Caicedo e Anselmo Ramon.

Gusmão cobra melhoria nas finalizações do Fantasma

Apesar da vitória a rodada anterior, por 1 a 0, contra o Guarani, o técnico Gerson Gusmão saiu na bronca com sua equipe. Para o treinador, mesmo com a expulsão do zagueiro Lázaro, aos 14 minutos do primeiro tempo, a equipe poderia ter aproveitado as oportunidades e ter vencido de forma mais folgada. Para vencer em Salvador, Gusmão aposta numa equipe mais ligada e que aproveite as oportunidades do jogo.

"Precisamos melhorar e ter poder de definição. Optar pela pega jogada concreta e finalizar as situações que tivemos claras. Não podemos, num campeonato nivelado, perder chances claras. Tem que definir", afirmou Gusmão.

Para esta partida, o Operário terá dois desfalques. Além do zagueiro Lázaro, que cumpre suspensão automática, o Fantasma terá a ausência do goleiro André Luiz, com dores na mão. No gol, entra Rodrigo Viana. Já para a zaga, Alisson e Edson Borges disputam a vaga.

Provável escalação: Rodrigo Viana; Maílton, Alisson (Edson Borges), Rodrigo e Allan Vieira; Jardel, Índio e Marcelo; Cleyton, Lucas Batatinha e Felipe Augusto.