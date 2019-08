Oeste e Vila Nova ficam no empate e permanecem na parte inferior da tabela

Oeste e Vila Nova se enfrentaram neste sábado (24), na Arena Barueri. A partida foi válida pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terminou empatada em 1 a 1. Cicinho, contra, e Bruno Lopes marcaram os gols do jogo.

A primeira chegada foi o Vila Nova, aos sete minutos. Em jogada pela direita, Maílson recebeu o passe e cruzou. Luis Carlos fez o corte. A nova chance da equipe visitante foi aos 15', com Ramon. O volante cobrou falta direto para o gol e assustou o goleiro do Oeste.

A equipe da casa ficou com um a menos aos 26', quando Caetano foi expulso. O zagueiro recebeu o cartão vermelho após carrinho em Felipe Rodrigues. Mesmo em desvantagem numérica, o Oeste assustou aos 32', com Kanu. Após cobrança de falta, o zagueiro desviou de cabeça e a bola parou na trave de Rafael Santos.

No entanto, foi o Vila que saiu na frente. Aos 43', a equipe abriu o placar com gol contra de Cicinho. Em cruzamento na área, o lateral direito tentou cortar e acabou mandando contra o próprio patrimônio.

O Oeste começou o segundo tempo no ataque e no primeiro minuto Kanu cabeceou de frente para o goleiro Rafael Santos, que evitou o empate. Aos 13', nova chance do Oeste, com Roberto. Mazinho cruzou na área e Felipe Rodrigues cortou. Na sequência, o atacante cabeceou e o goleiro do Vila fez a defesa.

O empate veio aos 22', com Bruno Lopes. Após cobrança de escanteio, o atacante cabeceou para o gol e deixou tudo igual na partida. Aos 33', Roberto invadiu a área e levou um carrinho de Felipe Rodrigues. Os jogadores do Oeste pediram pênalti, mas o árbitro mandou seguir.

Com o resultado, as equipes chegaram aos 19 pontos. O Vila Nova ocupa a 16ª colocação. Enquanto o Oeste é 17º na tabela, na zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Vila Nova recebe o Cuiabá, na terça-feira (27). A partida será no Olímpico, às 19h15. No mesmo dia, o Oeste enfrenta o Criciúma, no Heriberto Hülse, às 20h30.