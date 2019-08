Wilson destaca sequência de jogos seguidos após empate do Criciúma contra o Paraná

O Criciúma garantiu apenas um ponto na manhã deste sábado (24) com o empate sem gols contra o Paraná, no estádio Durival Britto, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O time amarelo vive situação complicada na zona de rebaixamento.

O técnico interino Wilson Vaterkemper falou em entrevista coletiva após o jogo sobre a partida e as principais dificuldades que levaram ao resultado.

"Chegamos muitas vezes com qualidade, oportunidades, as vezes desperdiçando passes para jogadas de gol. Acho que dominamos e merecíamos uma melhor sorte no primeiro tempo pelo volume de jogo, mas é bola na rede. A gente precisa botar pra dentro. No segundo tempo a gente sofreu um pouco mais, principalmente depois que perdemos o Caique, teve uma orientação maior, corrigir o posicionamento defensivo."

O comandante voltou a falar sobre a questão do calendário de jogos e a parte física de atletas, além de analisar cuidadosamente para tirar o time da situação atual.

"Temos uma preocupação que é muitos jogos seguidos e, queira ou não queira, é uma situação preocupante. A gente sempre vai avaliar melhor quem está em condições físicas, porque isso é um ponto importante. Acredito que a equipe pode evoluir."

A equipe do Tigre permanece na zona de rebaixamento, em 19ª colocação, com dezoito pontos. No meio da semana, terça-feira (27), enfrenta o Oeste, no estádio Heriberto Hülse, às 20h30, pela décima nona rodada da Série B.