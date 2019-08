Após dias de greve, Eutrópio minimiza empate com CRB: "Estamos mais fortes hoje"

O Figueirense empatou em 2 a 2 com o CRB na noite desse sábado (24), em jogo válido pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após uma semana turbulenta da diretoria do clube catarinense, envolvendo atraso de salários, o técnico Vinícius Eutrópio cravou que a equipe voltou mais forte.

"Quero parabenizar o Figueirense Futebol Clube. Com todos esses acontecimentos, hoje foi uma vitória do futebol. Antes da gente entrar em campo, era um time vitorioso, era o Figueira. Quero muito agradecer o apoio do torcedor neste momento e falar que nós estamos mais fortes hoje", disse.

Fellipe Mateus e William Popp marcaram para o Furacão do Estreito, e Ferrugem e Leo Ceará fizeram para os alagoanos. Na visão do treinador do Figueirense, o time soube administrar o jogo.

"Fomos um time concentrado. Na palestra de jogo eu falei com os jogadores que eles estavam bem concentrados nos detalhes do vídeo do adversário. O time já tem um padrão definido e sabem da responsabilidade. Eles adiantaram a marcação hoje por conta deles e no primeiro tempo tivemos um domínio total. O CRB teve apenas uma finalização. No segundo tempo, a gente controlou bem, mas tivemos uma caída. A equipe lutou até o fim em suas condições", afirma.

O elenco do Figueirense ficou sete dias em greve, além de perder por WO para o Cuiabá, na última terça-feira (20). Segundo o comandante do Furacão, os dias inativos influenciaram no desempenho do time na segunda etapa.

"Os dias sem treinamentos interferiu, sim. Se tivéssemos mantido o nível do primeiro tempo, a gente teria saído daqui com uma vitória. Tivemos a bola do jogo, poderíamos ter feito 3 a 1, tivemos a bola do Robertinho na trave. O time buscou e lutou o tempo todo", concluiu.