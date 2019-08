Depois de WO na rodada passada, Figueirense empata com CRB no Scarpelli

Em noite de apoio aos jogadores, o Figueirense ficou no empate com o CRB em 2 a 2, no Orlando Scarpelli, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Willian Popp e Fellipe Mateus marcaram para o Furacão, enquanto Ferrugem e Léo Ceará deixaram tudo igual pelo lado do Galo.

Com o resultado, Figueirense e CRB permanecem na mesma posição na classificação. O time catarinense é o 13º colocado com 21 pontos. Já o Galo, por sua vez, ocupa a 6ª posição, soma 27 e segue colado no G-4.

As duas equipes voltam a campo na próxima terça-feira (27). O CRB joga primeiro, às 16h30, quando recebe o líder Bragantino no estádio Rei Pelé. Mais tarde, às 20h30, o Figueirense visita o Operário-PR no estádio Germano Krüger.

Tudo igual

Enquanto a torcida demonstrava apoio aos jogadores e protestava contra a Elephant (gestora de futebol), o Figueirense, em campo, pressionava o CRB desde o início da partida. Aos 28 minutos, Victor Guilherme cruzou e Willian Popp testou firme para abrir o placar da partida.

Após o gol, a equipe de casa diminuiu o ritmo e buscou apenas administrar o resultado, mas a estratégia não deu certo. O Galo melhorou e chegou ao empate. Com Elisson adiantado, Ferrugem arriscou um belo chute e marcou um golaço.

Mais uma vez, tudo igual

O Furacão voltou melhor para a etapa final e logo conseguiu passar a frente no placar. Depois de uma grande jogada individual de Willian Popp pelo lado esquerdo, Fellipe Mateus aproveitou a falha do goleiro Vinícius Silvestre e marcou o segundo do Figueira.

Em vantagem, o Figueirense desperdiçou várias chances de matar a partida e acabou sendo castigado. Léo Ceará, depois de um cruzamento para a grande área, testou firme e deixou tudo igual novamente. O Furacão ainda tentou chegar ao terceiro, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades, fazendo a partida terminar empatada.