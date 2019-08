Treze empata com Botafogo-PB, evita o rebaixamento e elimina o rival da Série C

Partida válida pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio Amigão, em Campina Grande

INCIDENCIAS : Partida válida pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio Amigão, em Campina Grande

Num dos maiores clássicos da história, Treze e Botafogo-PB empataram em 2 a 2 no estádio Amigão, em Campina Grande, pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O resultado evitou o rebaixamento do Galo da Borborema e eliminou o Belo da competição.

O Treze ficou duas vezes na frente do placar. Eduardo, de pênalti, e Júlio Pacato marcaram os gols do Galo da Borborema. O Botafogo-PB, por sua vez, correu atrás do prejuízo. Rogério e Nando deixaram tudo igual.

As duas equipes encerram as atividades no futebol nesta temporada. Assim como no Campeonato Paraibano, o Treze evitou o rebaixamento e segue na Série C. Para o Botafogo-PB, resta a frustração da eliminação precoce na competição.

Emoções à flor da pele

O Clássico Tradição correspondeu todas as expectativas. Logo no início, Dico cometeu pênalti em Eduardo. O próprio centroavante bateu, mas Saulo defendeu. Depois, Lula derrubou Dija Baiano na área e o camisa 9 foi para a cobrança novamente. De cavadinha, o artilheiro da Série C colocou o Galo da Borborema na frente.

Depois de sofrer o gol, o Botafogo-PB saiu para o jogo e chegou ao empate. Rogério arriscou um belo chute e contou com a sorte para deixar tudo igual. A resposta do Treze não demorou, e veio com Júlio Pacato, que finalizou e contou com o desvio para enganar Saulo.

Salvação do Galo, eliminação do Belo

Precisando vencer para conquistar a classificação, o Botafogo-PB veio para cima do Treze e conseguiu um novo empate. Enercino avançou pela esquerda e cruzou rasteio para Nando empurrar para as redes de Paulo Wanzeler, dando uma nova esperança aos torcedores do Belo.

O jogo ficou aberto. As duas equipes buscavam o gol da vitória. O Belo marcou, mas a arbitragem pegou impedimento do zagueiro Lula. Enercino teve a última oportunidade, mas não alcançou a bola. Pelo lado do Treze, Eduardo errou a finalização, e a cabeçada de Adriano Alves parou em Saulo.