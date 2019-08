Análise: Argel Fucks faz coisas inexplicáveis no comando do CSA

No domingo à noite, o CSA arrancou um empate na 16ª rodada do Brasileirão, diante do Cruzeiro, em Maceió, no último minuto de jogo. Entretanto, a lógica que Argel Fucks usa no Azulão é quase que indecifrável.

O CSA entrou em campo com cinco volantes, CINCO: três no meio, Dawhan improvisado na lateral e Gomez como armador, que, apesar de toda qualidade, por onde passou foi segundo volante — no Azulão conquistou a função de um "camisa 10".

Já o Cruzeiro, com um time bem ofensivo, dominou quase toda etapa inicial. O clube mineiro rodou bem a bola, conseguiu finalizar com perigo diversas vezes, abriu o placar logo no começo, com Fred, e poderia ter ido ao intervalo com uma diferença maior.

Mais uma vez toma gol no início do jogo. Não sei se por falta de atenção ou de qualidade. Fato é que essa jogada aérea tão trabalhada durante a semana vem sendo fatal e precisa ser corrigida urgentemente. O azulão não teve um lance de perigo sequer. Até atacou no final da etapa, mas só conseguiu alguns escanteios.

Confesso não entender o esquema de Argel Fucks. Um time que entra com três volantes no meio precisa, no mínimo, de laterais jogando em profundidade para desafogar e dar opções. Mas Carlinhos pouco subiu e Dawhan não é esse jogador ofensivo. Quem faz isso é o Apodi, que ficou no banco e poderia perfeitamente ter atuado no lugar do Naldo, jogador que, honestamente, não agrega, passando Dawhan para sua função original. Não à toa, o time nem consegue criar e tem o pior ataque da competição.

Segundo tempo com avanço

O Cruzeiro voltou com o mesmo time e o CSA voltou com modificação: saiu Naldo e entrou Euller (lateral improvisado no meio).

Energizado, o Azulão até voltou melhor e teve uma boa finalização com Euller, mas foi novamente o Cruzeiro quem chegou perto de ampliar o placar com Thiago Neves, mas Alan Costa salvou em cima da linha.

Aos 20 minutos do segundo tempo, finalmente entrou o Apodi e, por coincidência, o CSA cresceu no jogo, tendo de imediato duas boas chances, com Gomez e Alan Costa.

O CSA controlou a gunda etapa, porém não conseguiu criar muitas oportunidades. E aos 40', perdendo o jogo, o técnico tira o único centroavante do time (não da para entender) e coloca Vitor Paraíba, que deveria entrar no lugar de um volante.

Aos 48', num lance de insistência e sorte, o CSA empatou o jogo. Advinha com quem? Apodi!

Resultado justo. Não pelo jogo, mas sim pelo segundo tempo

Agora eu pergunto: qual a dificuldade de fazer o simples? Os técnicos gostam de inventar. É volante de meia, volante na lateral, lateral de ponta, lateral de meia, centroavante de segundo atacante, etc.

Façam o simples!

Bustamante foi o melhor em campo. Muito bem tanto ofensivamente quanto defensivamente. Em contraponto, o goleiro Fábio dispensa apresentações, mas foi ridículo e desnecessário o antijogo praticado por ele. Punição veio à cavalo com o gol no final.