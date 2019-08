Rogério Ceni culpa falta de velocista no banco para queda do Cruzeiro no segundo tempo

O Cruzeiro segue sem vencer fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, após empate por 1 a 1 contra o CSA, no estádio Rei Pelé. A Raposa encarou o adversário com formação tática agressiva e com nítido intuito de sair com os 3 pontos. O placar, no entanto, surpreendeu aos torcedores que já contavam com a vitória, quando o time alagoano deixou tudo igual no último minuto de partida, depois de bobeada da defesa e concretização de Apodi.

Em jogo marcado por dois tempos distintos, a Raposa dominou a etapa inicial e abriu vantagem de 1 a 0, mas na segundo tempo obteve visível queda de rendimento, que originou no gol do Azulão nos acréscimos. O técnico Rogério Ceni avaliou a ausência de um jogador de velocidade como principal fator para atuação abaixo.

“Tivemos oportunidades, bola na trave, chutamos. A queda do primeiro para o segundo tempo era esperada por realmente não ter mais um jogador de velocidade para colocar. O ideal era que a gente tivesse matado o jogo, feito o segundo gol. Nós tentamos, mas não conseguimos”.

Questionado sobre um Cruzeiro diferente quando retornou aos campos, Ceni disse que não ficou surpreso, e revelou conversa com Pedro Rocha no intervalo – o jogador não começou como titular devido a um mal-estar

“Achei até normal, devido a jogadores um pouco mais velhos, jogadores de mais cadência de jogo – não de velocidade. Perguntei no intervalo como ele (Pedro Rocha) estava, se tinha melhorado, ele falou que ‘no último caso, se precisasse...’, mas você também não pode correr o risco de perder o jogador por uma lesão ou fraqueza, a gente não pode arriscar porque é um atleta de velocidade e temos poucos jogadores nesse quesito”..

Thiago Neves também falou ao final da partida. O camisa 10 celeste reconheceu que o segundo tempo foi do CSA e que, portanto, o empate foi justo.

“Tem que reconhecer quando o adversário é melhor. Na segunda etapa, o CSA empurrou a gente para trás, mereceram o gol. Resultado foi justo, acho que no primeiro tempo a gente jogou bem, merecemos ter feito 1 a 0, mas no segundo, como falei, empurram a gente. Acho que 1 pontinho também vale”, ressaltou o craque.

Tentando buscar se distanciar da zona de rebaixamento, o próximo compromisso do Cruzeiro será contra o Vasco, domingo (1), no Mineirão, ás 19h, em confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.