De volta ao Fluminense, Oswaldo fala que não mudará sua forma de treinar: “Sou o mesmo de sempre”

O Fluminense apresentou nesta segunda-feira (26) Oswaldo de Oliveira, que chega para substituir Fernando Diniz. O treinador iniciou a coletiva relembrando as passagens anteriores pelo Tricolor.

"Quero agradecer às pessoas que viabilizaram minha volta ao clube. Estou muito feliz. Era um sonho que acalentava há bastante tempo. Gosto muito do Fluminense. Deixei muitos amigos aqui e reencontrá-los tem sido um prazer sem medida".

Oswaldo falou sobre a situação do clube nas duas competições que disputa. Enquanto está nas quartas de final da Copa Sul-Americana, ocupa a 18ª posição no Campeonato Brasileiro. Para o treinador, não é um desafio, e sim um prazer.

"É um prazer muito grande, que farei com muita satisfação. Claro que temos obstáculos a serem transpostos, mas vou fazer com muito prazer e com muita vontade. Não vejo o lado negativo, vejo o lado bom de poder estar aqui e poder ajudar o Fluminense a passar essa situação e voltar ao lugar que ele merece, que é disputando melhores posições no Brasileiro, além da possibilidade de irmos para a semifinal na Sul-Americana".

O primeiro compromisso como comandante do Tricolor será a partida de volta da competição internacional. Oswaldo de Oliveira afirmou que a equipe está treinando para conseguir a classificação.

"Estamos preparando a equipe para essas circunstâncias. Começamos a série de treinos ontem, hoje demos sequência, ainda temos mas dois dias. Vamos procurar jogar da melhor maneira possível para vencer a partida".

Sobre o trabalho feito por Diniz, o novo comandante contou que pretende dar continuidade e revelou ter conversado com ele por telefone.

"Dar continuidade ao trabalho do Fernando, para mim, é outro grande prazer. É uma pessoa que passou do âmbito futebolístico. Passou a ser meu amigo. É o jogador que jogou comigo em mais clubes. O conheci no Corinthians, o encontrei aqui no Fluminense em 2001, no Flamengo em 2003, o levei para o Santos e para o Al Ahli do Catar em em 2005. Amigo que tenho há muito tempo. Sempre nos falamos, temos uma relação próxima. Conheço bem a filosofia de trabalho dele, é algo muito particular. Vamos usar muito e já usamos no jogo contra o Corinthians. Vamos usar muito essa posse de bola, essa tranquilidade para iniciar as jogadas de ataque, essa coragem dos jogadores trocarem passes".

"Reconheço o trabalho do Fernando. Ele já tinha feito isso no Audax, por exemplo. Alguns jogadores que figuram em grandes equipes brasileiras eram desconhecidos e são oriundos daquele primeiro trabalho dele que acabou como vice paulista. Aqui, ele repetiu com alguns jogadores que conhecíamos pouco, como o Caio Henrique, o Allan, os meninos de Xerém... Isso é bacana e vamos procurar dar continuidade. Coincide com as minhas características. Em todos os lugares que passei eu revelo jogadores, promovo, dou força, tento recuperar jogadores que estão fora do mercado. É importante ter um grupo forte. Um jogador não sobrevive apenas pelo físico, o técnico e o tático. Existe o mental também. Corpo e mente precisam caminhar juntos", completou o técnico.

Já em relação à defesa, Oswaldo ressaltou que é preciso dar mais atenção ao setor. O Tricolor levou 25 gols no Brasileirão e é a segunda equipe mais vazada da competição.

"A única coisa que fizemos referência é evitar correr riscos muito próximos de nosso gol. Coisa que tentaremos desempenhar aqui. Iniciei o trabalho ontem dando muito mais atenção à defesa. Mas muito menos pelos motivos passados, mas porque isso é um princípio básico do futebol".

Oswaldo relembrou um episódio que ocorreu em outra passagem pelo Tricolor, quando a torcida cantou parabéns para ele no Maracanã. E definiu o acontecimento como inesquecível.

"Em 2001 foi uma campanha excelente do Fluminense. Perdemos a semifinal em jogo único contra o Athletico-PR lá, em um jogo no qual o árbitro foi muito infeliz. Esse detalhe acabou perdendo para um fato que aconteceu um jogo antes, contra a Ponte Preta, no Maracanã, que coincidente foi no meu aniversário. A torcida do Fluminense me prestou uma homenagem inesquecível para mim. Fora os títulos que conquistei, a lembrança mais forte e emocionante foi dada pela torcida do Fluminense naquele dia".

O treinador preferiu deixar de lado o episódio com Celso Barros, em 2006. E afirmou que não lembrava mais e que irão trabalhar juntos pelo bem do Fluminense.

"Em meu primeiro encontro com Celso eu não me lembrava do acontecido e nem ele. Depois, é claro, as pessoas começaram a falar e essas reminiscências acabam voltando. Mas hoje, 13 anos depois, não faz diferença nenhuma. Estamos aqui alinhados, com mesmo objetivo, pensando da mesma forma. Vamos trabalhar juntos para fazer do Fluminense grande e vencedor".

Em relação à forma de como o Fluminense irá atuar, o comandante afirmou que não mudará sua forma de trabalhar. E cada adversário será analisado de forma individual.

"Sou o mesmo de sempre. Vou trabalhar como sempre trabalhei. Se olhar minhas equipes anteriores que foram vencedoras, quando o time é muito bom, pode propor, pode jogar ofensivamente, pode correr riscos, vamos fazer. Quando se precisa ter cuidados, é claro que vamos fazer isso. Isso não pode ser encarado de forma definitiva. Você joga cada jogo contra um adversário com as forças que se tem e tentando neutralizar a força do rival. Esse é o jogo. É claro que existem equipes com uma supremacia absurda que dentro ou fora de casa jogam da mesma maneira. Acho o futebol brasileiro muito equilibrado, tem equipes muito forte. Temos que avaliar sempre seu momento e o momento do adversário. Vamos jogar analisando o adversário e as nossas condições de jogar a partida".

A próxima partida do Fluminense no Brasileirão será contra o Avaí, a única equipe que ainda não venceu na competição. Quando questionado se há pressão para esta partida, Oswaldo preferiu ficar apenas no confronto contra o Corinthians.

"Avaí teve muito perto da vitória contra o Corinthians ontem. Equipe que está crescendo com o Alberto (Valentim) e um dia ele acabará vencendo no Brasileiro. Espero que não seja na próxima segunda-feira. Vamos procurar adiar isso. Mas nesse momento não estou pensando nessa pressão não, estou completamente voltado ao jogo de quinta, porque é uma classificação para uma semifinal da Sul-Americana. Depois que passar isso vamos voltar nosso pensamento para o próximo jogo".

Oswaldo também falou sobre a renovação dos treinadores. Para ele, isso é bom e citou Jair Ventura, Alberto Valentim e Carille como exemplos. No entanto, frisou que a idade não é parâmetro para medir a competência dos profissionais.

"Acho legal. A renovação tem que acontecer. Quase todos os que estão despontando eu tive a honra de trabalhar: Jair, Alberto, Carille, Zé Ricardo... Conheço muito bem. São pessoas de altíssima competência. Procuro não fazer essa separação (entre gerações). É uma coisa eventual. São parâmetros usados para divulgar, para dar um colorido. Mas a competência não pode ser medida pela idade. Ela dá mais experiência aos antigos. Mas a competência decorre de estudos e uma série de circunstâncias".

Fernando Diniz costumava escalar o meia Caio Henrique na lateral. Sobre a possibilidade de deslocá-lo para a posição de origem, o novo treinador admitiu que é possível.

"É uma possibilidade, sem dúvida. Ocorre que o Mascarenhas está lesionado, não está podendo nem participar do treinamento e é uma coisa que pode levar mais algum tempo. Mas é uma questão que a gente leva em consideração".

"Eles jogaram o último jogo. Se vão progredir jogando juntos eles que vão me dizer. Vamos ver a reação. De bate-pronto não tem nenhum problema, podem sim, pois são dois jogadores de altíssima qualidade. Sempre que for possível vamos utilizá-los. Qualquer coisa que aconteça e pensarmos fazer alguma alteração temos que estar preparados. Mas, de início, são dois jogadores importantíssimos para o Fluminense", completou falando sobre Nenê e Ganso que jogaram a última partida sobre o comando de Marcão.

Sobre uma possível desconfiança por parte da torcida, o comandante ressaltou que não se preocupa com interferências externas. Além disso, segundo ele, a classificação na Sul-Americana irá dar tranquilidade para trabalhar.

"Tenho um defeito muito grave: não procuro avaliar essas coisas, procuro trabalhar isento para tomar decisões sem interferência externa. Não posso dizer que eu não soube, porque as pessoas acabam dizendo. Mas é algo que foi sendo desbastada na medida que o tempo foi passado, as pessoas foram raciocinando. Eu vejo a torcida muito favorável. Eu fui para São Paulo para o jogo contra o Corinthians apenas na quinta de manhã e fui com mais de 30 tricolores no voo. Não posso dizer que foi uma festa, porque estavam todos muito tensos com o jogo, mas a receptividade foi maravilhosa, as lembranças foram trazidas novamente".

"Isso teve continuidade com o resultado que conseguimos. lá. Todos diziam que o Fluminense já estava desclassificado e que o Corinthians já estava escolhendo adversário, conseguimos, ao menos trazer a decisão para o Maracanã. Isso inspirou a torcida. Já tem 30 mil ingressos vendidos e isso demonstra a confiança da torcida não em mim, especificamente, mas na equipe, para termos essa conquista, avançarmos na competição e termos uma aura de tranquilidade para o trabalho", encerrou.

A primeira partida do Fluminense sob o comando de Oswaldo de Oliveira será na próxima quinta-feira (29), no Maracanã. O Tricolor recebe o Corinthians, às 21h30. O confronto é válido pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. A equipe que vencer a partida avança na competição. Empate com gols dá a vaga ao Timão. Caso o placar de 0 a 0 se repita, a decisão será nos pênaltis.