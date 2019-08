Palmeiras celebra 105 anos de história em semana decisiva

O Palmeiras celebra nesta segunda-feira (26) seu centésimo quinto aniversário. Em semana decisiva, o Verdão decidirá em casa a vaga nas semifinais da Copa Libertadores contra o Grêmio amanhã (27), e encerra os compromissos duelando pela liderança do Campeonato Brasileiro diante do Flamengo no Maracanã, neste domingo (1).

Os 105 anos de existência do Palestra reservam diversas conquistas que estabilizaram o clube como maior campeão nacional, com 16 títulos gerais, sendo 10 só da primeira divisão do Brasileirão.

Na data de celebração, personalidades de importância na história do Palmeiras utilizaram as redes sociais para homenagear o clube. Os ex-atletas e ídolos do clube, Marcos e Zé Roberto se pronunciaram via Twitter, além de outros rostos conhecidos pela torcida, bem como, o atual atacante do Manchester City, Gabriel Jesus, e o comentarista da Fox Sports, Edmundo.

O atual elenco basicamente inteiro já se declarou pela internet. Desde 2015 no Verdão, Dudu que soma 64 gols pelo clube, utilizou o Instagram para ressaltar a felicidade de jogar pelo Palmeiras.

"Já são quase cinco anos nesse clube que eu e minha família aprendemos a amar. Palmeiras, obrigado por tudo. É motivo de orgulho fazer parte dessa história repleta de títulos. Parabéns pelos 105 anos de glórias".

Desejo da torcida, o presente de aniversário será o sucesso na semana mais importante da temporada até então. O treinador Felipão encerra hoje os treinamentos antes do compromisso contra o Grêmio, na próxima terça-feira (27), às 21h30h no Pacaembu, válido pelas quartas-de-final da Libertadores.

O Palmeiras detém vantagem no confronto por ter vencido os tricolores por 1 a 0 na partida de ida, onde o gol foi feito por Gustavo Scarpa, em uma batida de fora da área.

Além da classificação na Libertadores, o Verdão almeja voltar à liderança do Brasileiro. Para isso, terá de superar o Flamengo, fora de casa, no próximo domingo (1), às 16h no Maracanã.