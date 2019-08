Caso Celso Teixeira: Treze se diz tranquilo sobre suposta irregularidade alegada pelo ABC

P.arece que a Série C ainda não chegou ao fim para o Treze. Rebaixado, o ABC acionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e denunciou o time paraibano sobre o uso irregular do técnico Celso Teixeira na partida contra o Confiança, em Aracaju, pela 17ª rodada da competição.

Celso Teixeira comandou o Central-PE na Série D do Campeonato Brasileiro. Na partida contra o Atlético-CE, válida última rodada da primeira fase da competição, que ocorreu no dia 9 de junho, o técnico acabou sendo expulso, cumprindo suspensão automática no jogo seguinte.

No mês passado, o técnico foi julgado pela expulsão e acabou sendo punido pelo STJD com três jogos e 30 dias de suspensão, além de R$ 5 mil de multa. Celso foi anunciado pelo Treze no último dia 8, mas não ficou no banco de reservas na partida contra o Ferroviário porque seu nome ainda não havia sido publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Contra o Confiança, no final de semana seguinte, já regularizado, o treinador comandou o Galo da Borborema dentro de campo na partida que resultou na saída do time paraibano da zona do rebaixamento.

Foto: Divulgação/Treze FC

Logo, o Departamento Jurídico do ABC alega que Celso Teixeira cumpriu os 30 dias de punição, mas não as três partidas de suspensão, uma vez que o treinador sentou no banco de reservas e teve seu nome na súmula do jogo, caracterizando, assim, uma irregularidade.

O lado do Galo

Anderson Brandão, Supervisor de Futebol do Treze, em entrevista, afirmou que a equipe paraibana recebeu um documento da CBF que garantiu a regularidade do treinador no momento da contratação. Segundo ele, caso haja algum erro, nada se refere ao clube.



"A cada nova contratação, eu faço o "nada consta" na CBF. Com esse documento eu estou amparado. Quando peço, a CBF informa se o atleta tem punição ou não, e eu tenho a documentação do Celso, onde consta que ele não tem punição a cumprir. Estou despreocupado, contra documentos não há argumentos. Se houve algum erro a CBF que tem que verificar isso, mas aqui, estou amparado"

Foto: Divulgação/Treze FC

Antes da partida contra o Botafogo-PB, no último sábado (24), o Treze foi notificado pela CBF sobre os jogos de punição que o técnico Celso Teixeira tem que cumprir. Por este motivo, assim como diante do Ferroviário, o treinador acompanhou o jogo das arquibancadas, junto aos torcedores.

A punição

Caso seja comprovada a utilização irregular do técnico Celso Teixeira, o Treze seria punido com a retirada de três pontos. Então, o time paraibano sairia da competição com 16 e ocupando a 9ª colocação. O ABC, que terminou a Terceirona somando 18, seria o beneficiado, subindo uma posição e, consequentemente, escapando do rebaixamento à Série D do Campeonato Brasileiro.