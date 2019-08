Botafogo e Chapecoense empatam sem gols em jogo morno no Nilton Santos

Botafogo e Chapecoense se enfrentaram nesta segunda-feira (26), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Em jogo parado e sem emoção, o marcador não saiu do zero em ambos os lados. O clube carioca, na nona posição, perdeu a oportunidade de entrar para o G6. Já o time de Condá amarga a zona de rebaixamento, ocupando a décima sétima posição.

Sem emoção

Essa é a definição da partida. O primeiro tempo não teve boas ações. Ambos os times não atacavam e tinham dificuldades nas finalizações. Aos 23 saiu a primeira boa chance do jogo. Camilo, bem colocado na área, chutou forte para a defesa de Gatito. Do lado alvinegro, Diego Souza aos 26 mandou de cabeça para fora e Alex Santana chutou de longe, seguindo também para longe. O Botafogo tinha dificuldades com a organização póstuma do rival. No final, tentou ainda com Lucas Campos, mas mandou a bola para fora. Do outro lado, poucas tentativas foram feitas.

Na segunda etapa, o Botafogo levou perigo ao goleiro Tiepo após Alex Santana acertar a trave em escanteio cobrado por Gilson aos 3 minutos de partida. Isso animou a torcida. O Botafogo saiu para jogo, foi para cima mas ao mesmo tempo abria espaços. A equipe catarinense aproveitou e utilizou de contra-ataques para assustar os donos da casa. Diego Souza, aos 17, teve boa chance de abrir o placar se não fosse por Gum salvar em cima da linha. Do lado verde, Augusto e Everaldo cobravam boas defesas de Gatito.

Já próximo do fim do jogo, os anfitriões não tinham mais a mesma intensidade de antes e não conseguiam acertar passes e a qualidade nas finalizações. Nos acréscimos, Alex Santana teve a última chance em voleio. Com o fim de partida, o placar de 0 a 0 amargou os torcedores que estavam presentes no Nilton Santos.

Próxima rodada

No sábado (31), o Botafogo enfrenta o Internacional, no Beira Rio, às 21h. Já a Chapecoense recebe o Santos, também no sábado, às 19h. Os jogos são válidos pela 17ª rodada da Série A do Brasileirão.