Com a vantagem do empate, Palmeiras recebe Grêmio valendo vaga na semifinal da Libertadores

O Palmeiras recebe, nesta terça-feira (27), o Grêmio pelo segundo jogo das quartas de final da Libertadores. Após vencer o primeiro jogo, em Porto Alegre, com um golaço de Gustavo Scarpa, a equipe de Felipão poderá contar com a vantagem do empate.

As equipes já se enfrentaram 95 vezes na história, sendo 41 vitórias do alviverde, 19 vitórias gaúchas e 35 empates.

Tabu a favor

Por conta de shows no Allianz Parque, a decisão foi transferida para o Pacaembu, onde o Palmeiras tem um ótimo histórico contra o Tricolor: são 16 jogos e nenhuma derrota - 13 vitórias e 3 empates.

Para essa partida, o técnico Luis Felipe Scolari não poderá contar com Felipe Melo, que foi expulso no primeiro jogo, e com Mayke, que segue lesionado. A novidade no treino desta segunda-feira (26) foi a presença de Victor Hugo e Ramires no gramado.

No dia que o Verdão completou 105 anos, o goleiro Weverton falou da importância que tem o gol fora na competição. “É importante sempre poder marcar gols fora nessa competição, e a gente está num caminho bom, no caminho certo. Temos tudo para avançar em mais uma semifinal. Tem muito time capacitado, mas a disputa está em aberto. Como outros times são concorrentes.”

A provável escalação do Palmeiras é: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique, Gustavo Scarpa; Dudu, Willian, Luiz Adriano.

Sem mudanças

O técnico Renato Gaúcho não deverá promover mudanças na equipe. A dúvida era se o lateral Bruno Cortez, que foi substituído ainda no primeiro tempo na partida em Porto Alegre sentindo dores no quadril, teria condições de jogo. Mas o atleta apareceu em campo normalmente na manhã desta segunda-feira (26).

A atividade foi em Porto Alegre e fechada para a imprensa - apenas uma parte foi liberada. A equipe chegou à tarde em São Paulo, onde ficará até o final de semana, já que, no sábado (31), enfrenta o São Paulo, no Morumbi.

Matheus Henrique falou que a classificação ainda não foi perdida e que precisam ter calma para reverter o placar fora de casa.

“A gente tem totais condições de chegar aqui e sair classificado. Temos que ter cabeça no lugar, qualquer vitória aqui dá classificação para a gente. Temos que ser cautelosos, não temos que nos atirar para frente, quem tem a perder é a gente. Jogar calmo, fazer nosso futebol que temos chance de sair classificados.”

A provável escalação do Grêmio é: Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann, Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre, Everton; André.