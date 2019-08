Em situações opostas, Vila Nova e Cuiabá empatam no Olímpico

Em momentos diferentes na classificação, Vila Nova e Cuiabá ficam no empate sem gols no estádio Olímpico, em Goiânia, na noite desta terça-feira (27), em jogo válido pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com o resultado, os goianos chegaram aos 20 pontos e continuam a parte de baixo da classificação e podem terminar a rodada na zona do rebaixamento. Já o Cuiabá, chegou aos 30 pontos entrou momentaneamente no G-4 da competição.

O primeiro lance perigoso da partida saiu do pé de Diego Jussani. Aos seis minutos, o zagueiro soltou uma bomba na cobrança de falta e a bola passou perto do gol. O zagueiro do Vila Nova apareceu novamente aos 30 minutos. Alan Mineiro cobrou escanteio e Diego Jussani subiu mais que a marcação para cabecear por cima do gol.

A melhor oportunidade do Vila Novae aconteceu aos 36 minutos. Após confusão na área, a bola sobrou para Alan Mineiro que de frente para o gol, finalizou em cima do goleiro Victor Souza, no rebote, Julián Benítez chutou e a defesa bloqueou.

A grande chance do Cuiabá saiu no final do primeiro tempo, aos 42, Felipe Marques arriscou de longe e Rafael Santos fez uma grande defesa, a bola ainda resvalou no travessão.

Na segunda etapa, as duas equipes não conseguiram criar muitas chances de gol. A única perigosa aconteceu aos 35 minutos. Gustavo Henrique fez grande jogada pela esquerda, foi até a linha de fundo e cruzou para Erick, que quase na marca do pênalti finalizou para fora.

As duas equipes voltam a campo na próxima sexta-feira (30). O Vila Nova encara o Paraná, às 19h15, no Durival Britto, em Curitiba. O Cuiabá recebe o Criciúma, às 21h30, na Arena Pantanal.