Vinícius Leite destaca objetivo do Carapebus no Carioca Série B2: "Queremos o acesso"

Após cinco rodadas, a Série B2 do Campeonato Carioca segue com um equilíbrio grande nos dois grupos. No grupo A, o Rio São Paulo lidera com 13 pontos e é seguido de perto pelo Casimiro de Abre, com 12. Já no grupo B, o Maricá abriu distância do segundo colocado, tendo conquistado 13 e o Barra Mansa está com nove. O Carapebus segue o Barra de perto, com sete. O lateral Vinícius Leite acredita que a equipe está crescendo na competição e vai brigar pela classificação.

- Até aqui nós crescemos muito no decorrer do campeonato. Evoluímos muito e vejo que podemos brigar pela classificação. - disse o atleta, que completou sobre o objetivo do clube.

- O objetivo principal agora é conseguir pontuar o máximo possível nessa reta final para que a gente consiga classificar no segundo turno e conseguir o acesso pra Série B1. - complementou.

Na próxima rodada, o Carapebus enfrenta o Rio São Paulo, líder do grupo A e invicto no segundo turno, e Vinícius crê que será um jogo complicado e ressalta a importância do confronto.

- Será um jogo muito difícil, que será decidido em mínimos detalhes, quem errar menos vai sair com os três pontos. É uma partida muito importante, um confronto direto que pode colocar nosso time na zona de classificação.

O Carapebus recebe o Rio São Paulo na segunda-feira, às 15h, no Estádio Antônio Ferreira de Medeiros.