Umberto Louzer exalta desempenho do Coritiba em empate e garante foco total

O Coritiba garantiu apenas um ponto em partida válida pela 19ª rodada da Série B do Brasileirão nesta terça-feira (27). Jogando no Couto Pereira, o time empatou com o Vitória por 1 a 1. O técnico Umberto Louzer gostou da partida que o time proporcionou em casa aos torcedores, porém, lamentou o resultado em não garantir uma vitória para a conta.

"A maturidade que essa equipe tem adquirido. Hoje a gente fica feliz porque aquilo que planejamos em construção e saída de bola nós fizemos. Tivemos um repertório para tirar o encaixe da defesa adversária pelo visto de tantas oportunidades que criamos, era um time que marcava forte e estudou bastante a nossa equipe mas fomos eficientes, conseguimos movimentações que geraram as oportunidades. Faltou um capricho maior para traduzir tudo o que criamos em gols para que pudéssemos sair com os três pontos."

A equipe verde terminou o primeiro turno da competição na segunda colocação, com 34 pontos. Em entrevista coletiva, o treinador relembrou a importância de garantir foco total e continuar com o trabalho que vem sendo realizado.

"A gente cria metas. A competição é muito difícil, principalmente no segundo turno. Falei para os atletas que as equipes vão se conhecendo e daqui a pouco já não pode mais ter inscrições. Quanto mais a gente treinar, melhorar, tiver variações para dificultar o sistema defensivo do adversário, mais a gente vai se aproximar de conquistar. Hoje o Coritiba tem uma identidade."

"A comissão, atletas e torcedores saem satisfeitos com o resultado, mas temos que ver coisas que esse grupo tem construído. É continuar trabalhando, com pés no chão, melhorando para que lá na frente a gente possa colher tudo o que nós temos plantado com esse retorno até a primeira divisão."

O Coxa enfrenta a Ponte Preta no próximo sábado (31), às 16h30, no Moisés Lucarelli, pela 20ª rodada.