Análise: falta de atletas com velocidade no Cruzeiro atrapalha conceito de jogo de Rogério Ceni

Certamente, a ausência ou não de peças quando se monta um elenco é relativo, já que vai de acordo com o perfil do treinador que está à frente do clube. Nessas horas, se faz indispensável compreender a ideologia de seu comandante e, a partir disso, o satisfazer com material humano para que seu conceito de jogo se materialize. Um exemplo claro: se Adilson Batista estivesse sob comando celeste, é possível que o pedido prioritário seria de um volante, tendo em vista sua filosofia de atuar com três deles entre os onze.

A saída de Rafinha para o Coritiba comprovou, de certa forma, comodidade do último comandante, Mano Menezes, com suas opções de velocidade, isso porque a utilização destes na equipe titular eram no máximo em dois, permitindo uma opção no banco de reservas (David). Com Rogério Ceni é diferente, a utilização de Pedro Rocha, David e Marquinhos Gabriel na titularidade evidenciou a peça de velocidade como uma de suas principais armas. Na matéria sobre o perfil de Rogério Ceni como treinador, a informação de que Ceni atuava com até quatro atacantes foi exposta, projetando um “futuro Cruzeiro veloz”, que se tornou realidade.

Descrença da base há um ano e meio

O atacante Welinton vem sendo relacionado para as partidas, no entanto, a cria da base não parece ser a prioridade de Ceni para suprir a escassez na posição. O último jogador de lado da casa que o Cruzeiro aproveitou foi Alisson, vendido para o Grêmio no início do ano passado. De lá para cá, a equipe celeste decidiu por optar em reforços externos, demonstrando certo distanciamento com a base para tal posição.

Foto: Washington Alves/Lightpress e CBF

A desconexão entre pontas da base e time profissional se mostra novamente presente no atual caso, quando a afirmação de busca por reforço comprova a descrença em, por exemplo, confiar em Welinton. Da base, o atleta subiu para o profissional à fim de ser ‘quebra galho’ de Rogério Ceni, mas, com prazo de validade curto até a chegada de mais uma contratação.

Ezequiel, do Sport, na mira

Informações trazidas pelo setorista do Cruzeiro na rádio Itatiaia, Samuel Venâncio, confirma negociação do Cruzeiro com o velocista Ezequeiel, jogador que está por empréstimo do Botafogo ao Sport. O nome teria sido sugerido pelo treinador, que agrada de seu futebol. Além disso, o Cruzeiro já demonstrou interesse em outros nomes – casos de Guilherme (Sport) e Claudinho (CSA)