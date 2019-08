Com um a mais, Paraná vence o Botafogo-SP e quebra jejum de vitórias

Botafogo-SP e Paraná se enfrentaram nesta terça-feira (27), no estádio Santa Cruz. A partida foi válida pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Paraná venceu por 1 a 0. O atacante Jenison marcou o único gol do jogo.

A primeira chance da partida foi para o Botafogo-SP. Aos dez, Júlio César arriscou de fora da área e o goleiro Thiago Rodrigues espalmou para escanteio. Já a equipe paranaense tentou o ataque aos 18', com Bruno Rodrigues. No entanto, ele acabou isolando.

O atacante do Paraná tentou driblar Leandro Amaro na área aos 34' e foi derrubado. A arbitragem marcou a penalidade. João Pedro cobrou e o goleiro Darley espalmou. Aos 39' o Paraná chegou novamente, dessa vez com Jenison. Após cruzamento na área, o atacante cabeceou e o goleiro do Botafogo-SP fez a defesa.

A equipe da casa ficou com um a menos aos dois minutos da segunda etapa. O atacante Murilo Henrique foi expulso ao cometer falta em Itaqui e levar o segundo cartão amarelo na partida. E no minuto seguinte o Paraná tentou o ataque com João Pedro, que chutou rasteiro. A bola passou perto do gol.

Mesmo em desvantagem numérica, o Botafogo-SP foi ao ataque aos 19'. Em contra-ataque, a bola foi cruzada na área, mas Henan não conseguiu finalizar. Já aos 23' a equipe visitante chegou com Itaqui, que chutou de fora da área. Darley defendeu, mas, no rebote, Alesson chegou atrasado e não conseguiu completar.

O gol paranaense foi aos 26', com Jenison. Após jogada de Guilherme Santos, o atacante apareceu para mandar a bola para o fundo das redes. E equipe quase ampliou no minuto seguinte. Bruno Rodrigues soltou a bomba e Darley fez ótima defesa.

Com o resultado, o Paraná voltou a vencer após sete partidas e chegou aos 28 pontos, na sétima posição na tabela. Já o Bota se mantém com 27 pontos e na nona colocação.

Na próxima rodada, a que marca o início do segundo turno do campeonato, o Paraná enfrenta o Vila Nova, na sexta-feira (30). A partida será na Vila Capanema, às 19h15. No mesmo dia, o Botafogo-SP tem pela frente o Vitória, no Barradão, às 21h30.