Na volta à Ilha do Retiro, Sport fica no empate diante do Atlético-GO

Na Ilha do Retiro, Sport e Atlético-GO se enfrentaram nesta terça (27), pela 19ª rodada da Série B. A equipe pernambucana não jogava em sua casa há um mês, tempo utilizado para a melhoria do gramado após fortes chuvas no Recife. E de volta a Ilha, o Leão não conseguiu vencer o Dragão, mas o empate em 1 a 1, deixa os pernambucanos dentro do G-4. Mike abriu o placar para o Atlético-GO e Guilherme empatou para o Sport.

Além do retorno à Ilha do Retiro, o jogo também contou com a volta de Ezequiel entre os onze titulares do Sport. O camisa 17, que foi um dos jogadores mais importantes do primeiro semestre leonino, caiu de rendimento e há 3 jogos não entrava em campo pelo leão. Com a suspensão de Hyuri, o jogador volta a atuar como titular.

Outro que voltou aos titulares no jogo desta noite foi o atacante do Dragão, Mike. Artilheiro do Atlético-GO no campeonato com até então 7 gols, o jogador voltou de suspensão e buscava aumentar essa conta.

A lei que nunca falha

Apesar de jogar em casa, quem comandou o primeiro tempo foi o time goiano. E não demorou muito para o Atlético-GO abrir o placar. Aos 7’, após belo cruzamento de Jonathan, Mike aproveitou a falha de marcação e cabeceou para o fundo do gol. Quem também teve a chance de marcar contra seu ex clube - Mike também jogou no Leão - foi Moacir, mas Maílson salvou o Sport de sofrer o segundo gol.

Ficou ainda pior quando o Sport perdeu Hernane Brocador aos 25’. O atacante leonino precisou ser substituído por Elton após se contundir e cair no gramado. O time da casa não conseguia se acertar em campo e a torcida perdeu a paciência.

Kozlinski salva o Dragão

Já no segundo tempo, o Leão pareceu acordar e se atirou ao ataque. Cinco finalizações perigosas em 27’, com direito a bola na trave, após chute de Rafael Thyere. Aos 32’, dupla expulsão no jogo. Após discussão, o atacante Elton do Sport e o volante Nathan do Dragão foram expulsos.

Já aos 37’, a pressão leonina deu resultado. Após belo passe de Yan, Guilherme chegou sem marcação e finalizou para empatar o jogo na Ilha do Retiro. Ainda deu tempo de Maurício Kozlinski salvar o Dragão de uma virada, com grandes defesas após falta cobrada por Yan, e finalizações de Charles, Norberto e Leandrinho.

E agora?

Pensando em seguir no G4, o Sport viaja até São Paulo, onde enfrenta a equipe do Oeste, no sábado (31), às 11h. No mesmo dia, o Atlético-GO joga em casa diante do São Bento, mas às 16h30.