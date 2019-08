América-MG é fatal nos minutos iniciais e vence São Bento fora de casa

O América-MG derrotou o São Bento fora de casa por 2 a 0 na noite dessa quarta-feira (28) em partida válida pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio Walter Ribeiro. Marcelo Toscano e João Paulo fizeram os gols do Coelho antes dos 15 minutos da primeira etapa e decretaram o importante triunfo.

O jogo começou bem para os visitantes, que abriram o placar logo aos seis minutos. Após uma bomba de fora da área do lateral-esquerdo João Paulo, a bola explodiu no travessão. No rebote, o atacante Marcelo Toscano estufou as redes do goleiro do São Bento.

O Coelho parecia que jogava em casa. Ainda com volume de jogo, a equipe ampliou o placar aos 14 minutos, após arremate de fora da área do lateral João Paulo. Com dificuldades de chegar ao ataque, o time casa só levou perigo aos 37 minutos, com o volante Vinícius Kiss. Em chute de fora da área, a bola desviou no zagueiro e foi para escanteio.

Na segunda etapa, mais uma bola no travessão. Aos 12 minutos, Diogo Ferreira aproveitou cruzamento pela esquerdo de Toscano, teve tempo dominar a bola, mas acertou o poste. Parecia a noite do travessão. Em rápido conta-ataque do América-MG puxado por Neto Berola, a bola acabou sobrando atrás para Júnior Viçosa, que também carimbou o poste.

A partida foi até os 49 e o América-MG conseguiu se impor fora de casa e emplacar sua segunda vitória seguida na competição. O São Bento apostou muito no jogo aéreo, mas não conseguiu balançar as redes do goleiro Jori.

Mais aliviado na tabela, o Coelho ocupa agora a 13ª colocação, com 24 pontos. No próximo sábado, o time de Felipe Conceição receberá o Operário, no estádio Independência, às 19h (de Brasília). Já o São Bento, está na 18ª posição, com 19 pontos conquistados. Também no próximo sábado (31), o time irá até Goiânia, encarar o 3° colocado Atlético-GO, às 16h30, horário de Brasília.