Gabigol relembra assistência para Bruno Henrique no Rio e brinca: "Estamos quites"

Classificação garantida e quinto gol na Libertadores 2019! Esse foi o saldo da noite para Gabriel Barbosa. Depois de perder duas grandes chances, o atacante camisa 9 aproveitou belo passe de Bruno Henrique para empatar o jogo de volta diante do Inter e selar a passagem do Flamengo à próxima fase.

Como na vitória por 2 a 0 na ida o mesmo Bruno Henrique contou com assistência de Gabigol para marcar um dos gols, o artilheiro da noite no Sul exaltou a parceria que tem com o parceiro de ataque.

"Feliz de jogar mais um ano com ele (Bruno Henrique). Óbvio que vamos ganhando entrosamento com o tempo. Foi mais um gol com passe dele. Mas no Maracanã, foi meu passe. Estamos quites."

🤫🔴⚫️ Frente a frente com @gabigol depois de um gol histórico de #Libertadores! De um outro ângulo, o lance que definiu a classificação do @Flamengo no Beira-Rio! pic.twitter.com/aBssfPkt0K — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 29, 2019

Ainda na zona mista, Gabriel aproveitou o papo com a imprensa para avaliar o jogo em Porto Alegre.

"Acho que fomos muito superiores no primeiro tempo. Criamos chances. Eles não criaram muita coisa. Estavam nervosos pela situação e aproveitamos. No segundo tempo, naturalmente, pela vantagem, baixamos a marcação. Depois eles conseguiram o gol e nós encaixamos um contra-ataque, fomos felizes e matamos o jogo numa bela jogada."

Agora, o Flamengo mira o Brasileirão, por onde joga às 16h no domingo (01), diante do Palmeiras, no Maracanã. Pela Libertadores, o Fla encara o Grêmio: primeiro jogo em Porto Alegre e o segundo no Rio de Janeiro.