Sem muitas alterações, Fluminense e Corinthians decidem vaga no Maracanã

Nesta quinta-feira(29), Fluminense e Corinthians fazem o jogo de volta no Maracanã, valendo vaga para a semifinal da Copa Sul-Americana.

Estreia de Oswaldo

O Fluminense vai para a partida com um único resultado a seu favor: a vitória. Para ir em busca da classificação a equipe conta com a estreia do treinador Oswaldo de Oliveira, contratado na última semana após a demissão de Fernando Diniz.

Diferente do que vinha fazendo nos últimos jogos, é esperado um Tricolor mais cauteloso na saída de bola e apostando principalmente na velocidade do seu ataque, comandado por Yony González. O time que vai a campo nesta quinta terá apenas uma alteração em relação ao time da ida: a volta do zagueiro Digão no lugar de Frazan.

Provável escalação do Fluminense: Muriel, Igor Julião, Nino, Digão e Caio Henrique; Allan, Daniel, Ganso e Nenê; Marcos Paulo e Yony González.

De Volta aos trilhos

O lado alvinegro do confronto busca a retomada dos bons resultados já que a equipe vem de dois empates nos últimos jogos e com atuações abaixo do padrão deste segundo semestre.

A seu favor, o time comandado por Fábio Carille tem a vantagem do empate com gols, que, caso ocorra, dá a classificação aos paulistas pelo critério de gols fora de casa. Para tentar a vaga na próxima fase atuando no Maracanã, a escalação do Corinthians deve ser a mesma do jogo de ida.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel; Pedrinho, Junior Urso, Mateus Vital e Clayson; Vagner Love.

Retrospecto

No últimos cinco confrontos entre Fluminense e Corinthians, há um equilíbrio: duas vitórias para cada e um empate — apenas o jogo da semana foi pela Sul-Americana, os outros foram pela Série A.