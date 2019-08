Com vários desfalques, Sport encara desesperado Oeste pela Série B

Com diversos desfalques no setor ofensivo, o Sport vai até São Paulo neste sábado (31) para encarar o Oeste, na Arena Barueri, às 11h, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

As duas equipes estão situações opostas na classificação da competição. O Leão briga para se firmar no G-4, enquanto o clube paulista, tenta deixar a zona do rebaixamento. Mas os dois clubes têm algo em comum. Os dois são os que mais empataram na competição, com 10 empates cada.

Quebrar série negativa

O Oeste é a equipe que menos venceu em toda Série B, em 19 jogos, foram apenas três vitórias. Além disso, chega sem vencer há sete jogos, onde a última foi contra o Londrina na 12° rodada. O Rubrão ocupa a 19° colocação com 19 pontos.

Provável escalação do Oeste: Luiz Carlos; Cicinho, Kanu, Cléber Reis, Caetano; Thiaguinho, Élvis, Roberto César, Mazinho, Bruno López; Fábio.

Desfalques

Para o confronto, o técnico Guto Ferreira não contará com cinco jogadores. O lateral-esquerdo Sander e o atacante Hernane, foram vetados pelo departamento médico leonino. Guilherme e Élton estão suspensos. Já Ezequiel, acertou com o Cruzeiro. O jogador estava emprestado pelo Botafogo.

O meia Marquinhos, recém contratado do Ituano, está regularizado e pode estrear. O time pernambucano chega com quatro jogos de invencibilidade, foram duas vitórias e dois empates. O Sport ocupa a 4° colocação com 31 pontos e sete vitórias.

Provável escalação do Sport: Mailson; Norberto, Rafael Thyere, Adryelson, Raul Prata; Marcão, Charles, Yan, Leandrinho, Hyuri, Juninho.