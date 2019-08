Visitante complicado! Atlético-MG possui bom retrospecto jogando fora de casa

Em 2019, o Atlético-MG é o time que ninguém está gostando de receber. Ao lado do Internacional, o Galo é a equipe que mais venceu como visitante. Nos próximos cinco jogos, quatro serão longe de terras mineiras, sendo uma a decisão das semifinais da Sul-Americana.

A primeira parada será contra o Corinthians, neste domingo (1º), na Arena. Em sequência, o Botafogo, no dia 8, no Rio de Janeiro. Neste espaço de tempo, os comandados de Rodrigo Santana pretendem somar o maior número de pontos possíveis, para encostar na turma do G-4. Atualmente, o time preto e branco ocupa a sexta colocação do Brasileirão.

O reencontro com sua torcida está prevista para 15 de setembro. O adversário é o Internacional. Posteriormente, o elenco vai embarca para a Argentina, pela partida de ida da Sul-America, diante do Colón, no dia 19.

Em 24 jogos longe de seus domínios, incluindo todas as competições do ano, foram onze vitórias e quatro empates, um aproveitamento de 51, 3%.

Entre os triunfos conquistados, o Atlético conseguiu duas classificações importantes: chegou às quartas de finais, após bater o Santos por 2 a 1, pela Copa do Brasil, e contra o La Equidad. A segunda trouxe um recorde de cinco duelos de invencibilidade, no qual, é a maior marca do alvinegro em todas as competições da Conmebol. O número é o mesmo do título da Libertadores, em 2013.

Jogos em que conquisto pontos ou classicações

CAMPEONATO MINEIRO

Cruzeiro 1 x 1 Atlético

Caldense 0 x 1 Atlético

Patrocinense 0 x 1 Atlético

Tupynambás 1 x 2 Atlético

Boa Esporte 0 x 0 Atlético

LIBERTADORES

Danubio 2 x 2 Atlético

Defensor 0 x 2 Atlético

Zamora 1 x 2 Atlético

COPA DO BRASIL

Santos 1 x 2 Atlético

SUL-AMERICANA

Botafogo 0 x 1 Atlético

La Equidad 1 x 3 Atlético

BRASILEIRÃO

Vasco 1 x 2 Atlético

Ceará 1 x 2 Atlético

Chapecoense 1 x 2 Atlético

Goiás 0 x 0 Atlético

Amuletos

Para manter o bom rendimento, o Galo conta com Alerrandro, artilheiro do time nos jogos fora de casa, o lateral-direito Guga, que possui quatro assistências, e a sorte de Jair. Titular absoluto desde a Copa América, o volante não perdeu nenhuma partida enquanto esteve dentro de campo.