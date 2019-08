Por ser o clube formador, Botafogo lucra com negociação de dois jogadores

A transferência de dois jogadores com passagem pelo Glorioso vai render lucro aos cofres do clube, que é o formador, nesta semana. O atacante Ezequiel, com vínculo contratual com o Botafogo, está sendo emprestado ao Cruzeiro, enquanto Lucas Lima, que já defendeu o Alvinegro, acertou sua ida ao futebol da Arábia Saudita.

Ezequiel já está em Belo Horizonte para assinar contrato. O Botafogo aceitou a proposta de empréstimo do clube mineiro pelo jogador, que estava emprestado ao Sport até o fim da temporada. O time carioca vai receber, aproximadamente, R$ 500 mil pelo negócio, onde parte desse valor será repassado ao rubro-negro pernambucano, devido a chamada taxa de vitrine.

A equipe carioca tenta reduzir esse valor a ser pago ao Leão. Para isso, ofereceu o atacante Vinícius Tanque e um aumento no período de empréstimo de Leandrinho.

Outra negociação que vai ajudar o momento financeiro do Botafogo, é a de Lucas Lima, lateral que atuou pelo clube entre 2012 e 2015 e está de saída para o futebol saudita. O jogador pertencia ao Nantes, da França e saiu rumo ao Al-Ahli, da Arábia, por R$ 6 milhões de euros.

Quase Gabriel entrou no bolo

O volante Gabriel seria outro nome a render lucro à equipe de General Severiano. O Corinthians havia negociado o meio-campista que atuou no Rio entre 2012 e 2014, para outra equipe da Arábia, o Al-Hilal por R$ 5,5 milhões de euros. No entanto, com a ida do colombiano Cuéllar, do Flamengo, o clube saudita desistiu de contar com mais um estrangeiro no elenco.

Os valores recebidos ainda não ajudam a quitar a folha salarial, mas a diretoria acredita que vão garantir um alívio em meio a crise vivida pelo Alvinegro Carioca.