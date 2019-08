Dupla da Ponte Preta projeta decisão contra o Ituano por vaga na terceira fase do Paulista Sub-15

Por vaga na terceira fase dose enfrentam neste sábado (31), às 09h, no, em Águas de Lindóia. Com a vantagem do empate, o zagueiroe o lateralprojetaram o jogo decisivo."Acredito que vai ser um jogo bem difícil porque na casa deles ganhamos de 1 a 0 e agora eles também precisam da vitória para se classificar. Vai ser bem disputado, muito pegado e se o nosso time jogar com força, garra, determinação, vontade e um correndo pelo outro podemos sair com a vitória para se classificar" , disse Douglas Moreira."Estamos treinando firme e forte para ir em busca do nosso objetivo que é a terceira fase do paulista. Vamos atrás de grandes aprendizados e, se Deus quiser, do título" , acrescentou João Victor.Vice-líder do Grupo 11 com 10 pontos, a Ponte Preta depende apenas de si mesma para avançar, sendo com um empate ou vitória. O Ituano, por sua vez, tem sete e precisa vencer o adversário direto por pelo menos três gols de diferença para ultrapassar na tabela.