Técnico do Confiança-SE, Daniel Paulista mantém cautela antes de decisões na Série C

Classificado para as quartas de finais do Campeonato Brasileiro da Série C, o Confiança segue com o trabalho forte sob o comando de Daniel Paulista. O Dragão já foi eliminado nas quartas de final duas vezes e espera esse ano afastar o fantasma da eliminação contra o Ypiranga-RS, que se classificou em primeiro lugar em seu grupo.

O time se prepara para o desafio contra a equipe gaúcha, pelo primeiro jogo da decisão. Para esse desafio, Daniel não poderá contar com o zagueiro Anderson que está suspenso. O dragão se classificou após sufoco no último jogo da fase de grupos e chegou a estar perdendo por 2 a 0 contra a equipe do Ferroviário, mas conseguiu empatar e com isso, também a classificação.

“O grupo está bem animado com a classificação, mas seguimos com os pés no chão e bem conscientes de que há muito trabalho pela frente. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar com o Ypiranga, que se classificou em primeiro lugar com méritos. Estamos nos preparando bem para fazer um bom jogo”, explica o treinador Daniel Paulista, que completa.

“Vamos atuar em casa, então, temos que usar isso a nosso favor”, finaliza.

O Confiança vai a campo no próximo sábado (31), às 17h. A partida será realizada no Batistão.