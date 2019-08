Dupla do Ypiranga celebra classificação e projeta mata-mata contra o Confiança

Até os 44 minutos do segundo tempo, o Ypiranga estava empatando com o Juventude e ficando de fora das quartas de final da série C, até que Reinaldo marcou o primeiro gol da partida, os gaúchos alcançaram a primeira colocação e avançaram de fase. O zagueiro Léo Kanu afirma que o time não desistiu da classificação e foi recompensado com a liderança.

"O grupo todo está de parabéns, porque ontem vencemos na superação. Soubemos sofrer em alguns momentos da partida, mas em nenhum momento desistimos da classificação. Fomos coroados com o gol no apagar das luzes e ainda passamos em primeiro, com a vantagem de jogar em casa", comentou o Léo.

O meia João Vitor também ressaltou a concentração da equipe na partida e acredita que a qualidade do Juventude deu um destaque ainda maior para a vitória da equipe de Erechim.

"Nossa equipe sabia que o empate estava nos eliminando, mas mantemos a concentração do primeiro ao último minuto de jogo e graças a Deus conseguimos o gol da classificação diante de um forte time do Juventude. A maneira como foi e o adversário fizeram com que nossa vitória tivesse um gosto especial", disse João.

Classificado na liderança do grupo B com 28 pontos, o Ypiranga enfrenta o Confiança pelas quartas de final da competição. Podendo decidir em casa, o zagueiro da equipe gaúcha acredita que o elenco precisa estudar o adversário e afirma que o time vai tentar abrir vantagem já no jogo de ida.

" Vamos estudar bastante a equipe deles, mas não mudaremos nosso estilo de jogo. Vamos nos preparar para fazer uma primeira partida boa e quem sabe fazer um placar bom para trazer vantagem para nossa casa, com a nossa torcida ", analisou o camisa 13.

O meia segue na mesma linha e cita a importância do apoio da torcida no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa.

" Vamos aproveitar essa semana para estudar a equipe do Confiança e conhecer melhor. Esperamos trazer um bom resultado do Sergipe, mas é claro que é muito importante decidir diante do nosso torcedor. Tenho certeza que nossa torcida vai lotar o estádio pra gente fazer um grande jogo e conseguir o acesso à Série B", finalizou o camisa 18.

O confronto entre Ypiranga e Confiança acontecerá pelas quartas de final e ainda não tem data e horário definidos.