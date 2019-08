Opostos na classificação, Oeste e Sport ficam no empate pela Série B

Em situações opostas na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, Oeste e Sport ficaram no empate sem gols neste sábado (31), na Arena Barueri, em São Paulo.

Com o empate, o Leão da Ilha permanece no G-4 da competição com 32 pontos, já o time paulista, chegou aos 20 pontos e continua na zona de rebaixamento.

A primeira grande chance da partida foi do Sport. Hyuri roubou a bola no meio-campo, tocou para Leandrinho, o meia avançou a entrada da área e devolveu para o atacante, que finalizou de pé esquerdo e o goleiro Luiz Carlos salvou o Oeste.

O Oeste chegou pela primeira vez com perigo aos 19 minutos. Thiaguinho soltou uma bomba da entrada da área e Mailson defendeu, no rebote, Fábio chutou e o goleiro do Sport fez uma grande defesa.

A equipe paulista chegou com perigo aos 25 minutos. Bruno Lopez recebeu na cabeça da área e chutou colocado, a bola passou perto da trave esquerda pernambucana.

Na segunda etapa, foram poucas as chances. Aos um minuto, Yan cobrou falta de muito longe e o goleiro do Oeste fez boa defesa. Aos nove minutos, Yan foi derrubado dentro da área pelo Conrado, pênalti que Hyuri cobrou e perdeu.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado (07). O Oeste joga contra o Guarani, às 16h30, no Brinco de Ouro. O Sport recebe o Bragantino, às 19h, na Ilha do Retiro.