Segue o jejum! Lodrina perde em casa para CRB e chega a sete jogos sem vitórias

Buscando a recuperação na Série B, o Londrina recebeu no Estádio do Café a equipe do CRB, em jogo válido pela 20ª rodada, a primeira do returno do campeonato. Entretanto quem saiu com os três pontos foram os visitantes, por 1 a 0, gol marcado por Felipe Ferreira.

Com as duas equipes vindo de derrotas, o jogo era de extrema importância para ambas. O Londrina buscava encerrar o jejum de seis jogos sem vencer e contava com o jogo em sua casa, para que isso acontecesse. Entretanto, enfrentariam o melhor visitante da competição ao lado do líder Bragantino. A equipe alagoana possui cinco vitórias, um empate e três derrotas fora do seu estado.

Com mais essa derrota, resta ao Londrina buscar a recuperação fora de casa, contra a equipe do Brasil-RS, o jogo acontece na terça-feira (03), às 19h15. Já na quinta-feira (05), o CRB joga no estádio Rei Pelé, às 19h15 diante do Paraná.

Faltou pontaria

Apesar do número alto de finalizações no primeiro tempo, as duas equipes não conseguiram abrir o placar e desperdiçaram boas chances de gol. Autor das melhores chances da primeira etapa, o Tubarão chegou com perigo após Paulinho Moccelin cabecear perto da meta alagoana, assustando o a equipe adversária. Pouco tempo depois, aos 19, Higor Leite finalizou forte para a boa defesa do goleiro do CRB, Vinícius Silvestre, jogando a bola para escanteio.

Aumenta o jejum do Tubarão

Na segunda etapa, o CRB mostrou o motivo de ser o melhor visitante da Série B. A equipe voltou bem diferente do primeiro tempo, finalizando mais e buscando o jogo. Em consequência disso, os alagoanos conseguiram abrir o placar aos 30, com Felipe Ferreira. O atacante do Galo chutou rasteiro e venceu o goleiro César.

Ficou ainda mais difícil para o Londrina quando aos 36, a equipe da casa ficou com um homem a menos, já que o lateral Raí Ramos levou o segundo amarelo, dois minutos depois de receber o primeiro, resultando em sua expulsão. Com o resultado, o Londrina aumenta o seu jejum e chega a sete jogos sem vencer no campeonato.