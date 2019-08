Em busca de reabilitação, Athletico-PR e Ceará se enfrentam na Arena da Baixada

O Athletico recebe a equipe do Ceará na noite deste sábado (31), às 19h, na Arena da Baixada, em jogo válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão há dois jogos sem vencer, e precisam dos três pontos se ainda sonham com uma posição mais alta na tabela. O Furacão está em 10º, com 22 pontos, e pode se aproximar do G-6 caso vença. Já o Ceará está em 13º, com 20 pontos, e busca se afastar ainda mais do Z-4.

Tiago Nunes manda time misto

O confronto de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio na próxima quarta-feira (4), faz com que o técnico rubro-negro promova um grande número de mudanças na equipe para o embate com o Ceará. Madson, Bambu, Pedro Henrique, Adriano, Nikão e Marco Ruben são as novas caras em relação a última partida, contra o Grêmio, pelo Brasileirão. Os três primeiros ganham nova chance, enquanto os três últimos voltam à equipe titular após serem poupados. Léo Pereira cumpre suspensão, e Jonathan segue em tratamento após lesão.

Madson falou sobre a disputa na lateral.



''É uma disputa muito sadia. São três laterais de qualidade que estão buscando seu espaço. O Jonathan é uma referência, eu já acompanhava ele, no Cruzeiro, na Inter de Milão, no Fluminense, aqui. A gente sempre tenta aprender alguma coisa com essa experiência. O Khellven é um jovem, já estive no lugar dele, de 18 para 19 anos, buscando espaço no profissional. É uma briga boa", disse.

Provável escalação do Athletico: Santos; Madson, Pedro Henrique (Lucas Halter), Bambu e Adriano; Wellington, Bruno Guimarães e Nikão; Marcelo Cirino, Rony e Marco Ruben.

Lima e Ricardinho não viajam e desfalcam o Ceará

A delegação do Ceará embarcou para Curitiba na última quinta-feira (29), sem levar os dois atletas, e não houve um pronunciamento do clube sobre qual o motivo. Além deles, Luiz Otávio (entorse de tornozelo), Samuel Xavier (virose) e Leandro Carvalho (pancada na cabeça) também não viajaram.

Com isso, Enderson Moreira deverá modificar bastante a escalação inicial para enfrentar o Furacão, às 19h.

Provável escalação do Ceará: Diogo Silva; Cristovam, Tiago Alves, Valdo e João Lucas; Fabinho e William Oliveira (Pedro Ken), Galhardo, Wescley (Felipe Silva); Mateus Gonçalves e Felippe Cardoso.