Com tabu em jogo, Cruzeiro e Vasco duelam para se afastar do Z-4

Cruzeiro e Vasco duelam neste domingo (01), às 19h, no Mineirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em comum, ambos querem se distanciar da zona de rebaixamento.



Com 15 pontos conquistados, os mineiros estão a apenas um da Chapecoense, que abre a lista dos quatro últimos. Já o cruzmaltino, embalado após boa vitória contra o São Paulo, está na 14ª posição com 20 pontos.



Em jogo, um tabu: o Cruzeiro não vence o Vasco jogando em Belo Horizonte há seis anos. De lá para cá foram quatro partidas, com três empates e uma vitória cruzmaltina. A última vitória celeste em Minas aconteceu em 2013: 5 a 3 pelo Campeonato Brasileiro.

Cruzeiro preocupado com Copa do Brasil

Rogério Ceni vai para o terceiro jogo a frente do Cruzeiro com um dilema para decidir. Poupar os jogadores contra o Vasco, visando o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil na próxima quarta-feira contra o Internacional, ou usar força máxima para tentar se afastar de vez da Zona de Rebaixamento.



Para este o jogo, o treinador conta com a volta do zagueiro Dedé, que se recuperou das dores na coxa que o afastou da partida contra o CSA. No entanto, o técnico Rogério Ceni fez mistério e não revelou o time que entra em campo.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Orejuela, Dedé, Léo e Egídio (Dodô); Henrique, Ariel Cabral e Marquinhos Gabriel; David, Pedro Rocha e Fred.

Vasco atrás da segunda vitória

O cruzmaltino entra em campo neste domingo para buscar manter o bom desempenho dos últimos jogos. Depois da pausa para a Copa América, o Vasco conquistou 11 pontos em 7 jogos disputados. Além disso, quer manter o tabu construído nos últimos anos contra o Cruzeiro.

Técnico, Vanderlei Luxemburgo deseja que seu time repita o que foi feito contra o São Paulo, no último final de semana, para quem sabe, alçar vôos mais altos no campeonato.



Para esta partida, Luxemburgo não conta com o lateral esquerdo Henrique e o zagueiro Leandro Castan, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Danilo Barcelos e Ricardo Graça devem ser seus substitutos. Recuperado da cirurgia para retirada do apêndice, Rossi deve começar jogando.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Pikachu, Henriquez, Ricardo Graça e Danilo Barcelos; Richard, Raul e Marcos Júnior; Rossi, Marrony e Talles Magno.