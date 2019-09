Figueirense perde em casa para lanterna Guarani e completa 11 partidas sem vencer na Série B

O Figueirense perdeu em casa para o lanterna Guarani-SP por 1 a 0 no início da noite deste sábado, 31, em partida válida pela vigésima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com polêmica, o único gol da partida foi anotado pelo atacante Davó.

A partida

A primeira chance de gol foi do time da casa, aos quatro minutos. Após receber passe de Rafael Marques, o meia Andrigo avançou próximo a área e arriscou. A bola passou por cima do goleiro do Guarani. Sete minutos depois, a equipe da casa assustou mais uma vez. Rafael Marques cabeçeou pra fora, após cruzamento do meia Fellipe Matheus.

Aos 15, foi a vez dos visitantes assustarem. Sem marcação, Bady chutou de fora da área e o goleiro Matheus Vidotto espalmou. Cinco minutos depois, mais um cruzamento de Fellipe Matheus e quase gol de cabeça de Rafael Marques. A bola carimbou a trave.

Em um jogo cadenciado, o Guarani saiu na frente do placar, aos 44. Em posição duvidosa, Davó recebeu pela direita e avançou. O goleiro do Furacão defendeu num primeiro momento, mas, no rebote, o atacante do Bugre não perdoou.

Pressionado para vencer, o Figueirense voltou pilhado para a etapa final. Logo aos dois minutos, em cobrança de escanteio de Fellipe Matheus, o volante Zé Antônio quase marcou, mas a bola foi para a rede do lado de fora.

Com pressa para marcar, o Figueirense tentava de todas as formas. Kauê recebeu pela direita, aos 16, e finalizou cruzado. A bola passou com perigo próximo ao gol do Guarani

Aos 26, o atacante Yuri Mamute teve boa chance para deixar tudo igual. Ele recebeu livre na área, mas a marcação chegou e fez o desarme.

Nos minutos seguintes, a partida perdeu intensidade e o Guarani acabou vencendo fora de casa, e deu um grande passo para se livrar da lanterna da Série B. Na próxima rodada, o Bugre joga em casa contra o Oeste, às 16h30, no dia 7 de setembro, pela Série B.

Já o Furacão do Estreito jogará fora de casa contra o São Bento, no dia 6, às 18h45, também pela Série B do Campeonato Brasileiro.