Sem vencer há três jogos, Ponte Preta recebe um Coritiba ambicioso pela liderança

A Ponte Preta recebe o Coritiba na tarde deste sábado (31), às 16h30, no Moisés Lucarelli, em jogo válido pela 20ª rodada da Série B. A Macaca está no meio da tabela, na 10ª colocação, com 27 pontos, e busca encerrar o jejum que já dura três jogos. Já o Coxa está na segunda colocação, com 34 pontos, e segue na cola do Bragantino, líder, com 38 pontos.

Gilson Kleina estreia na Ponte

O novo comandante da Ponte já mostrou como deve jogar sua equipe. Ele deve fazer três alterações em relação à equipe que jogou a última partida, contra o Brasil-RS. A primeira é Renan Fonseca, que já trabalhou com Kleina e está recuperado de lesão. Ele entre no lugar de Henrique Trevisan. Quem também volta é Rafael Longuine, que estava, assim como Renan, no Departamento Médico da equipe. Quem sai para sua entrada é Matheus Vargas. A última mudança é a entrada do volante Camilo, que volta de suspensão.

Porém, apesar das confirmações, ainda há uma dúvida no meio de campo: Tiago Real e Magrão disputam uma vaga, e a decisão deve ser revelada apenas horas antes do jogo.



Provável escalação da Ponte Preta: Ivan; Arnaldo, Renan Fonseca, Reginaldo e Diego Renan; Edson, Camilo, Tiago Real (Gerson Magrão) e Rafael Longuine; Marquinhos e Roger.

Giovanni é relacionado no Coxa

Chegou ao fim a negociação do meia Giovanni com o Goiás. O staff do jogador e a diretoria do clube goiano não chegaram a um acordo, e ele ficará no clube paranaense. Ele deve ser utilizado desde o início. Quem também começará como titular é Thiago Lopes, que está recuperado de lesão. No segundo tempo, é provável que Luiz Henrique seja utilizado em seu lugar.

Outro que também será titular é o zagueiro Romércio. Ele volta à posição que era sua no início da Série B, mas uma lesão o tirou por algumas semanas, e Walisson Maia ganhou a vaga. Agora, a situação se inverte, Maia é quem está machucado, e Romércio recuperado.

Provável escalação da Coritiba:: Alex Muralha; Diogo Mateus, Romércio, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Juan Alano, Giovanni, Thiago Lopes (Luiz Henrique) e Wellissol; Rodrigão.