Ponte Preta bate vice-líder Coritiba e se recupera na Série B

Jogo válido pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2019, sendo disputado no Moisés Lucarelli

No último sábado, em jogo válido pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão, a Ponte Preta recebeu o Coritiba no Moisés Lucarelli e saiu de campo com a vitória, com um placar de 1 a 0, com gol de Roger.

Com isso, a Ponte fica na 7ª posição da tabela, somando 30 pontos. Já o Coritiba se mantém na vice-liderança, com 34 pontos, ainda correndo atrás do Bragantino, líder com 38 pontos e um jogo para se fazer na rodada.

A partida

Ambas as equipes tentam jogar um futebol ofensivo, para frente e que sufoca seu adversário. Por conta disso, o jogo ficou igual, onde ambas se anularam e não criaram chances no início de jogo.

A primeira jogada de perigo que aconteceu foi aos 30 minutos de primeiro tempo. E quis o futebol que fosse a jogada do gol. Diego Renan cobrou uma falta pela esquerda na área, achando Roger que subiu e desviou de cabeça para o canto direito de Muralha, que nada pode fazer. A Ponte fazia o 1 a 0 no primeiro tempo!

Apenas cinco minutos depois, mais uma vez pela esquerda, desceu para a linha de fundo e cruzou pra área, onde Camilo cabeceou como manda o manual, para o chão e viu a bola pingar e subir na direção do gol, mas Muralha estava lá para uma defesa plástica, colocando a bola por cima das traves, em escanteio.

Logo na sequência, Longuine foi lançado na área, pela direita, e bateu forte, em cima de Muralha, que colocou mais uma vez pra escanteio.

Logo aos 11 minutos do segundo tempo, em uma saída errada de Ivan, Giovanni ficou com a bola no meio de campo e bateu de lá mesmo, fazendo a bola passar por cima da trave, assustando Ivan que voltava desesperado para o gol.

Aos 25, o Coritiba rodou a bola na entrada da área, saindo da direita para a esquerda e voltando para a direita, onde Juan Alano tocou para Giovanni, que bateu de fora da área e mandou a bola por cima do travessão.

Apenas um minuto depois, Diogo Matheus pegou um rebote pela direita e cruzou na cabeça de Rodrigão, que subiu sozinho e cabeceou a bola, mas acertou a trave esquerda de Ivan!

Na entrada da área, aos 34 minutos, Giovanni bateu forte, rasteiro e no canto direito de Ivan, que buscou a bola e a mandou pra longe da área.

Na próxima terça-feira (3), às 21h30, a Ponte Preta viaja para enfrentar o Criciúma. Já o Coritiba recebe o Atlético Goianiense, às 11h do domingo (8). Ambos os jogos são válidos pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.