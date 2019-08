Torcedores sofrem acidente durante jogo no Morumbi

Neste sábado (31),durante o jogo entre São Paulo e Grêmio, realizado no Morumbi, ocorreu um acidente logo nos primeiros minutos de jogo.

O torcedor Iago de Melo Rios, de 23 anos,se encontrava no anel superior do Morumbi e sofreu uma queda quando, segundo relato do clube, ele se pendurou no parapeito.

Na queda, o torcedor acabou atingindo Giovana Santos Araújo, de 13 anos, que se encontrava em um dos camarotes do estádio.

Ambos receberam os primeiros atendimentos no ambulatório do Morumbi e foram prontamente encaminhados para o hospital.

Os primeiros relatos foram que os dois saram conscientes do estádio e sem maiores machucados, mas ainda passaram por exames para detectar possíveis lesões.

Iago se encontra no Hospital do Campo Limpo, enquanto Giovana foi encaminhada para o Hospital Next no Butantã.