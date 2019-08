Campeão simbólico do primeiro turno, Bragantino recebe Brasil de Pelotas

Na noite deste sábado (31), Bragantino e Brasil de Pelotas se enfrentam pela 20ª rodada da Série B. A partida acontece às 19h (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Enquanto o Massa Bruta busca se distanciar do vice-líder Coritiba, o Xavante quer manter sequência invicta, onde já acumula três jogos de invencibilidade.

Líder absoluto em todos os quesitos

Primeiro em posse de bola, líder em passes certos, melhor ataque e melhor defesa. Estes são alguns números do líder Bragantino na Segundona. Diante dos dados, é possível dizer que a liderança do Massa Bruta, até então, é inquestionável. Na defesa, a equipe sofreu apenas nove gols em 19 jogos e um dos responsáveis por esta baixa média é o goleiro e capitão Júlio César. No entanto, ele atribui não só a sua boa fase, mas a todo o grupo que colabora com o seu trabalho.

“Acho que é um trabalho coletivo. Quando a gente faz gol, não é só o mérito do atacante, como quando não tomamos gol, o mérito não é somente do goleiro. O mérito é de todos. Temos que dividir. Que a gente possa manter isso, porque uma boa defesa, uma defesa que toma poucos gols, o time ganha títulos e consegue acesso”, comentou.

Provável escalação: Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Rafael Carioca; Ricardo Ryller, Uilian Correia e Claudinho; Morato, Wesley e Matheus Peixoto. Técnico: Antonio Carlos Zago.

Melhora de aproveitamento é a meta do Xavante

Ocupando atualmente a 12ª posição, o Brasil de Pelotas começou mal a sua campanha nesta temporada na Série B, mas tem feito um campeonato sólido desde a chegada de Bolívar ao comando técnico. Com 25 pontos, hoje a equipe está a seis do G-4 e faz a segunda melhor campanha desde que retornou a Segundona, em 2016, onde fez 30 pontos ao final do primeiro turno. Para o meia Carlos Jatobá, a primeira parte do campeonato foi importante para a equipe corrigir os erros e melhorar o desempenho para o segundo turno.

“Foi um primeiro turno de muito aprendizado, pudemos corrigir muita coisa e agora temos o returno para recuperar os pontos perdidos, e buscar a melhora a cada jogo. Repetir o desempenho do jogo contra a Ponte, e ir pra cima. Acredito que estamos no caminho certo”, disse Carlos.

Provável escalação: Carlos Eduardo; Ricardo Luz, Bruno Aguiar, Heverton e Formiga; Washington, Carlos Jatobá e Diogo Oliveira; Cristian, Murilo Rangel e Rodrigo Alves. Técnico: Bolívar.