Confiança-SE desperdiça chances, mas derrota Ypiranga-RS na ida das quartas de Série C

Deu Dragão no Batistão! Na abertura das quartas de finais da Série C 2019, o Confiança não aproveitou as diversas chances que teve e venceu o Ypiranga-RS apenas por 1 a 0 em Aracaju. Em jogo de ida do confronto, os sergipanos desperdiçaram ao menos outras duas chances claras e não sofreram pressão gaúcha em nenhum momento. Assim, a vitória simples por um tento de diferença sai com gostinho de que poderia ter sido melhor.

Daniel Paulista colocou seu Confiança para frente durante boa parte do jogo, principalmente no primeiro tempo. Em contraponto, Fabiano Daitx seguiu o script de toda a competição e deixou o Ypiranga com postura defensiva no decorrer dos 90 minutos.

Pressão sergipana

Primeiro tempo no Batistão foi completamente dominado pelos donos da casa. As principais jogadas aconteceram pela esquerda do ataque sergipano. Aos 18 minutos, Michel cruzou e Tito quase abriu o placar em cabeçada. A pressão era nítida e o gol era questão de tempo, tanto que aos 25', Ítalo viu, entre os zagueiros, o mesmo Tito, que recebeu passe rasteiro e dominou. A bola subiu um pouco e o camisa 9 soltou a bomba mascada no canto de Deivity.

Depois do gol, a equipe gaúcha seguiu com o mesmo ímpeto defensivo. Entretanto, o Confiança diminuiu o ritmo. Um pouco antes do intervalo, o time de Daniel Paulista voltou a pressionar e fechou a primeira etapa com cinco chutes a gol contra quatro dos adversários, mas sendo bem mais perigoso.

Desperdício de chance no finalzinho

No segundo tempo, o jogo teve menos intensidade em relação à etapa inicial. O ímpeto ofensivo era maior por parte dos mandantes. Sem tanta qualidade no ataque, os Canários não assustaram o gol de Genivaldo. Ítalo seguiu sendo um dos destaques do Dragão, mas foi Renan Gorne que quase ampliou o placar: Michel fez jogada pela esquerda e cruzou na medida para Gorne fazer o segundo, mas, no cabeio à queima roupa e sozinho, Deivity saltou para fazer um milagre.

Assim, a vantagem sergipana ficou apenas no 1 a 0 para o jogo de volta, que acontece em Erechim, no sábado (7), também às 17h.